Власти ПМР будут перераспределять энергоресурсы из-за экономии газа

ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Власти Приднестровья будут перераспределять энергетические ресурсы из-за экономии газа, сообщил журналистам депутат парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун. Ранее первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что в Приднестровье вводят режим экономии газа. Он уточнил, что отпуск газа будет проводиться в режиме жесткой экономии, в приоритетном порядке для населения. "Для того, чтобы можно было оперативно на эти трудности влиять, необходимо предоставить на законодательном уровне полномочия правительству управлять топливно-энергетическими ресурсами в Приднестровье. Управлять это означает, в том числе перераспределять, управлять это означает, в том числе принимать решения, может быть, по ограничительным мерам для того, чтобы это все было законно", - сказал Гузун. Депутат ПМР также добавил, что данная мера необходима для того, чтобы обеспечить социальные объекты и промышленные предприятия энергетическими ресурсами в сложившихся условиях сокращения поставок газа. По его словам, соответствующий законопроект приднестровские депутаты приняли в первом чтении. "Это делается все для оперативности, чтобы можно было своевременно реагировать на те вызовы, которые сегодня есть, и принимать все возможные действия, чтобы в последующем таких вещей не осуществлялось и не предпринималось", - отметил Гузун. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Власти Приднестровья будут перераспределять энергетические ресурсы из-за экономии газа, сообщил журналистам депутат парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Ранее первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что в Приднестровье вводят режим экономии газа. Он уточнил, что отпуск газа будет проводиться в режиме жесткой экономии, в приоритетном порядке для населения.
"Для того, чтобы можно было оперативно на эти трудности влиять, необходимо предоставить на законодательном уровне полномочия правительству управлять топливно-энергетическими ресурсами в Приднестровье. Управлять это означает, в том числе перераспределять, управлять это означает, в том числе принимать решения, может быть, по ограничительным мерам для того, чтобы это все было законно", - сказал Гузун.
Депутат ПМР также добавил, что данная мера необходима для того, чтобы обеспечить социальные объекты и промышленные предприятия энергетическими ресурсами в сложившихся условиях сокращения поставок газа. По его словам, соответствующий законопроект приднестровские депутаты приняли в первом чтении. "Это делается все для оперативности, чтобы можно было своевременно реагировать на те вызовы, которые сегодня есть, и принимать все возможные действия, чтобы в последующем таких вещей не осуществлялось и не предпринималось", - отметил Гузун.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский
заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия
на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной
транзита российского газа в Европу
, а также нежелания Кишинева
выплачивать долг "Газпрому
" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь
оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.