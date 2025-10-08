Рейтинг@Mail.ru
Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по плутонию - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 08.10.2025 (обновлено: 13:13 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/plutoniy-2047046380.html
Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по плутонию
Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по плутонию - РИА Новости, 08.10.2025
Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по плутонию
Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T13:04:00+03:00
2025-10-08T13:13:00+03:00
россия
госдума рф
сша
владимир путин
нато
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251008/volodin-2047047838.html
https://ria.ru/20250929/ssha-2045257818.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, сша, владимир путин, нато, украина, евросоюз
Россия, Госдума РФ, США, Владимир Путин, НАТО, Украина, Евросоюз
Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по плутонию

Госдума денонсировала соглашение между Россией и США об утилизации плутония

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны.
В июле правительство РФ внесло данную инициативу в Госдуму.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию
13:12
Законом предлагается денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.
В пояснительной записке отмечается, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.
Подчеркивается, что законом о приостановлении действия соглашения предусматривалось, что российский плутоний, подпадающий под действие соглашения, остается вне ядерной оружейной деятельности. Оговаривались также условия возобновления действия соглашения - сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории государств-членов НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года, отмена "закона С. Магнитского 2012 года" и "закона о поддержке свободы Украины 2014 года", отмена антироссийских санкций и компенсация понесенного Российской Федерацией в результате их введения ущерба и другое.
В пояснительной записке отмечается, что ни одно из этих условий не выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения Соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности.
В документах говорится, что действия США являются основанием для денонсации соглашения и протоколов к нему в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года в связи с коренным изменением обстоятельств, существовавших при их заключении. При этом сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным, отмечается в пояснительной записке.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России.
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: США могут перенаправить оружейный плутоний на топливо для АЭС
29 сентября, 23:30
 
РоссияГосдума РФСШАВладимир ПутинНАТОУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала