Рогов назвал указ Зеленского по двум городам в Запорожской области пиаром - РИА Новости, 08.10.2025
10:50 08.10.2025 (обновлено: 11:11 08.10.2025)
Рогов назвал указ Зеленского по двум городам в Запорожской области пиаром
Рогов назвал указ Зеленского по двум городам в Запорожской области пиаром

Рогов назвал присвоение Орехову и Гуляйполю званий городов-героев пиаром

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал пиаром присвоение Владимиром Зеленским Орехову и Гуляйполю в Запорожской области званий городов-героев.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что подписал указ о присвоении званий городов-героев, в их число вошли Гуляйполе и Орехов в Запорожской области, а также Купянск в Харьковской области.
"Зеленский занимается пиар-войной, поэтому и принимает такие решения", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, Зеленский понимает, что эти города придется сдать. "Перед большой зрадой - потерей данных городов - Зеленский пытается изобразить перемогу, присвоив им звания городов-героев", - отметил Рогов.
