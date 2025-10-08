Рогов назвал указ Зеленского по двум городам в Запорожской области пиаром

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал пиаром присвоение Владимиром Зеленским Орехову и Гуляйполю в Запорожской области званий городов-героев.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что подписал указ о присвоении званий городов-героев, в их число вошли Гуляйполе и Орехов в Запорожской области, а также Купянск в Харьковской области.