https://ria.ru/20251008/piar-2047003481.html
Рогов назвал указ Зеленского по двум городам в Запорожской области пиаром
Рогов назвал указ Зеленского по двум городам в Запорожской области пиаром - РИА Новости, 08.10.2025
Рогов назвал указ Зеленского по двум городам в Запорожской области пиаром
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T10:50:00+03:00
2025-10-08T10:50:00+03:00
2025-10-08T11:11:00+03:00
владимир рогов
запорожская область
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg
https://ria.ru/20251008/britanija-2046970213.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba1ac519c6bd1b46b4fc67eb45cc687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область, владимир зеленский
Владимир Рогов, Запорожская область, Владимир Зеленский
Рогов назвал указ Зеленского по двум городам в Запорожской области пиаром
Рогов назвал присвоение Орехову и Гуляйполю званий городов-героев пиаром
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал пиаром присвоение Владимиром Зеленским Орехову и Гуляйполю в Запорожской области званий городов-героев.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что подписал указ о присвоении званий городов-героев, в их число вошли Гуляйполе и Орехов в Запорожской области, а также Купянск в Харьковской области.
"Зеленский занимается пиар-войной, поэтому и принимает такие решения", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, Зеленский понимает, что эти города придется сдать. "Перед большой зрадой - потерей данных городов - Зеленский пытается изобразить перемогу, присвоив им звания городов-героев", - отметил Рогов
.