Петербургские разработчики представили новый многофункциональный БПЛА

"Дрон самолетного типа "Пегас" – это универсальная платформа, которая может быть как разведчиком, так и бомбардировщиком, ретранслятором или ударным беспилотником-камикадзе. Он уже выпускается в мелкую серию. Он легкий, запускается с руки или катапульты, переносится в ящике, собирается за пять минут. Он может находиться в воздухе более 120 минут в зависимости от задач, висеть над позициями, наблюдать и передавать данные", – приводит пресс-служба общественной организации слова руководителя департамента проектов конструкторского бюро с позывным "Рача".