Петербургские разработчики представили новый многофункциональный БПЛА
Петербургские разработчики представили новый многофункциональный БПЛА - РИА Новости, 08.10.2025
Петербургские разработчики представили новый многофункциональный БПЛА
Петербургские разработчики при поддержке Кулибин-клуба представили универсальный дрон "Пегас", который может быть разведчиком, бомбардировщиком, ретранслятором, РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T10:54:00+03:00
2025-10-08T10:54:00+03:00
2025-10-08T10:54:00+03:00
В Петербурге представили новый многофункциональный БПЛА "Пегас"
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Петербургские разработчики при поддержке Кулибин-клуба представили универсальный дрон "Пегас", который может быть разведчиком, бомбардировщиком, ретранслятором, а также ударным беспилотником-камикадзе, сообщила РИА Новости пресс-служба общественной организации "Народный фронт".
"Разработчики петербургского конструкторского бюро при поддержке Кулибин-клуба "Народного фронта" представили беспилотный летательный аппарат самолётного типа "Пегас", - говорится в сообщении.
В организации отметили, что отдельным направлением работы конструкторского бюро является производство отечественных плат для беспилотников для обеспечения технологического суверенитета.
"Дрон самолетного типа "Пегас" – это универсальная платформа, которая может быть как разведчиком, так и бомбардировщиком, ретранслятором или ударным беспилотником-камикадзе. Он уже выпускается в мелкую серию. Он легкий, запускается с руки или катапульты, переносится в ящике, собирается за пять минут. Он может находиться в воздухе более 120 минут в зависимости от задач, висеть над позициями, наблюдать и передавать данные", – приводит пресс-служба общественной организации слова руководителя департамента проектов конструкторского бюро с позывным "Рача".