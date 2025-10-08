Пашинян заявил о создании в Армении Четвертой республики

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Армении создается Четвертая республика, основанная на мире, заявил премьер-министра Армении Никол Пашинян в видеоролике на своем Telegram-канале.
«
"Многие спрашивают, в чем будет разница между Третьей и Четвертой Республиками. А разница в следующем: Третья Республика основывалась на логике конфликта, Четвертая — на логике мира", — заявил он.
Пашинян считает, что Четвертая республика должна быть родиной мечты армян, которым не нужно будет искать никакую другую.
Он также подчеркнул, что в новой республике принадлежность власти народу должна быть четкой и неоспоримой.
В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
