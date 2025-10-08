Макрон предпочтет своей отставке повторные парламентские выборы, пишут СМИ

"В случае провала финальных переговоров Лекорню Макрон по-прежнему предпочтет роспуск парламента отставке. Префекты уже получили неофициальное указание быть готовыми к новым парламентским выборам 16 и 23 ноября", - пишет издание.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.