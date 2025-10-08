Рейтинг@Mail.ru
Макрон предпочтет своей отставке повторные парламентские выборы, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
11:29 08.10.2025
Макрон предпочтет своей отставке повторные парламентские выборы, пишут СМИ
Макрон предпочтет своей отставке повторные парламентские выборы, пишут СМИ
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню
ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон с большей вероятностью вновь распустит Национальное собрание для проведения парламентских выборов, чем сам уйдет в отставку, сообщает издание Canard Enchaine.
Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий в свою очередь вновь выступили с призывом к Макрону уйти в отставку.
Захарова пошутила по поводу намерения Макрона выступить с заявлением
"В случае провала финальных переговоров Лекорню Макрон по-прежнему предпочтет роспуск парламента отставке. Префекты уже получили неофициальное указание быть готовыми к новым парламентским выборам 16 и 23 ноября", - пишет издание.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. После роспуска парламента выборы были проведены в июне 2024 года. По их итогам президентская коалиция уступила партиям левого и правого толка.
"Конец республики". У Макрона отбирают власть
