Суд в Кишиневе рассмотрит ходатайство об освобождении Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева рассмотрит в среду ходатайство адвокатов об освобождении из-под стражи главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного политблока "Победа" Светланы Попан, которые сейчас содержатся в кишиневском следственном изоляторе №13, более известном как кишиневская тюрьма №13.

Процесс по делу

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул , осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита, в свою очередь, подала апелляцию в Кишиневскую Апелляционную палату. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы, приговор также обжалован. Согласно материалам следствия, обвинение утверждает, что в период 2019-2022 годов Гуцул якобы получала из России значительные суммы для финансирования деятельности партии "Шор", в том числе в рамках избирательной кампании в Гагаузии 2023 года. Гуцул и Попан не признают себя виновными. В своем письме через адвокатов Гуцул обратилась к главе республике Майе Санду, подчеркнув, что приговор стал символом репрессий, и обвинила президента в предательстве народа.

Еще до вынесения приговора Гуцул некоторое время находилась под домашним арестом. Срок домашнего ареста истек 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток, после чего Апелляционная палата 17 июля отклонила апелляцию защиты о снятии меры, и она осталась под домашним арестом. Впоследствии, после оглашения приговора, Гуцул перевели в СИЗО.

Защита Гуцул настаивала, что в ходе процесса были допущены многочисленные нарушения, что доказательства сфабрикованы, а обвинение носит политический характер. Так, при подаче апелляции адвокат Сергей Морару заявил, что защита считает сомнительными детали обвинения и будет добиваться оправдательного приговора. Адвокаты намерены добиваться того, чтобы их подзащитные могли участвовать в судебных процессах не из тюрьмы, а под домашним арестом, как это было до вынесения приговора.

Условия содержания Гуцул в Кишиневской тюрьме №13 подвергаются критике со стороны оппозиции и правозащитников. Депутат от блока "Победа" Регина Апостолова заявила, что камеры в тюрьме крайне стесненные: "на два квадратных метра - четыре кровати, маленькое окно с решеткой".

Сторонники Гуцул ежедневно выходят акций протеста в ее поддержку.

Доводы адвокатов

Адвокаты Гуцул, в том числе известный юрист Гонсало Бойе, который ранее защищал бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона , рассчитывают на положительный исход событий. Как заявил Бойе журналистам во вторник, после посещения СИЗО, одно из ходатайств - требование освободить Гуцул и разрешить ей участвовать в судебном процессе под домашним арестом, как это было до приговора. Он отметил, что считает недопустимым содержать ее в тюрьме, поскольку это лишает ее права присутствовать на заседаниях суда.

Таким образом, главная правовая ставка защиты на 8 октября - добиться временного смягчения меры пресечения, чтобы Гуцул могла участвовать в разбирательстве не из тюремной камеры, а из дома, что обеспечит ее присутствие в суде и более полную защиту ее прав.

Что касается Попан, публично не сообщалось о подобных конкретных ходатайствах, но ее судьба связана с тем же уголовным делом, и ей может быть предложена аналогичная мера, если защита сочтет это возможным.

Давление и преследование

Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе , рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесёт нужные Санду и её партии голоса.