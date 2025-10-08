https://ria.ru/20251008/otvet-2047019142.html
США пока не ответили на предложение России по ДСНВ, сообщил Рябков
США пока не ответили на предложение России по ДСНВ, сообщил Рябков - РИА Новости, 08.10.2025
США пока не ответили на предложение России по ДСНВ, сообщил Рябков
РФ предложением по ДСНВ протянула руку США, но если им это окажется неинтересным, то и в Москве "без этого обойдутся", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:58:00+03:00
2025-10-08T11:58:00+03:00
2025-10-08T12:38:00+03:00
сша
россия
сергей рябков
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_e612c94ed76d0e687e418961b0d40426.jpg
https://ria.ru/20251006/duma-2046691671.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_b73b051cafa9918769897a485d399839.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сергей рябков, москва, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, Москва, В мире
США пока не ответили на предложение России по ДСНВ, сообщил Рябков
Рябков: никакого субстантивного ответа от США на предложение РФ по ДСНВ не было