Во Франции парламент отклонил предложение об импичменте Макрона, пишут СМИ

ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Бюро Национального собрания (высший коллегиальный орган нижней палаты парламента) Франции отклонило предложение оппозиционной левой партии "Непокорившейся Франции" (LFI) об отставке президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило в среду Бюро Национального собрания (высший коллегиальный орган нижней палаты парламента) Франции отклонило предложение оппозиционной левой партии "Непокорившейся Франции" (LFI) об отставке президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило в среду издание Figaro.

“Собравшись сегодня утром, депутаты, члены бюро Национального собрания, решили не принимать предложение об отставке Эммануэля Макрона , внесенное партией “Непокорившаяся Франция”, - пишет издание.

Мнения депутатов Национального собрания на утреннем заседании разделились. Левые, ожидаемо, проголосовали “за”, к ним присоединились зеленые и социалисты. Все депутаты макронистов проголосовали против, депутаты “Национального объединения” в свою очередь, воздержались, уточняет издание.

Предложение об отставке Макрона направила в парламент левая партия "Непокорившаяся Франция". Резолюцию об отрешении президента от власти подписали 104 левых депутата от разных политических сил. Это почти одна пятая от общего числа членов Национального собрания, где заседают 577 парламентариев.

Рассмотрение запроса о начале процедуры импичмента Макрона прошло на фоне очередного витка политической нестабильности во Франции . Газета Monde писала, что недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню , который провел в должности всего 27 дней, ввергла страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. В связи с этим стали также звучать призывы и к отставке президента.

В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда Бюро Нацсобрания одобрило резолюцию об отрешении французского лидера от власти, однако законодательная комиссия её отклонила.