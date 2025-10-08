Рейтинг@Mail.ru
Во Франции парламент отклонил предложение об импичменте Макрона, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 08.10.2025 (обновлено: 13:03 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/otstavka-2047046065.html
Во Франции парламент отклонил предложение об импичменте Макрона, пишут СМИ
Во Франции парламент отклонил предложение об импичменте Макрона, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
Во Франции парламент отклонил предложение об импичменте Макрона, пишут СМИ
Бюро Национального собрания (высший коллегиальный орган нижней палаты парламента) Франции отклонило предложение оппозиционной левой партии "Непокорившейся... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T13:02:00+03:00
2025-10-08T13:03:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
франсуа олланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
https://ria.ru/20251006/makron-2046680987.html
https://ria.ru/20251008/zaharova-2046962704.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, франсуа олланд
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Франсуа Олланд
Во Франции парламент отклонил предложение об импичменте Макрона, пишут СМИ

Figaro: Национальное собрание Франции отклонило предложение об отставке Макрона

© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Бюро Национального собрания (высший коллегиальный орган нижней палаты парламента) Франции отклонило предложение оппозиционной левой партии "Непокорившейся Франции" (LFI) об отставке президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило в среду издание Figaro.
“Собравшись сегодня утром, депутаты, члены бюро Национального собрания, решили не принимать предложение об отставке Эммануэля Макрона, внесенное партией “Непокорившаяся Франция”, - пишет издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Конец республики". У Макрона отбирают власть
6 октября, 18:01
Мнения депутатов Национального собрания на утреннем заседании разделились. Левые, ожидаемо, проголосовали “за”, к ним присоединились зеленые и социалисты. Все депутаты макронистов проголосовали против, депутаты “Национального объединения” в свою очередь, воздержались, уточняет издание.
Предложение об отставке Макрона направила в парламент левая партия "Непокорившаяся Франция". Резолюцию об отрешении президента от власти подписали 104 левых депутата от разных политических сил. Это почти одна пятая от общего числа членов Национального собрания, где заседают 577 парламентариев.
Рассмотрение запроса о начале процедуры импичмента Макрона прошло на фоне очередного витка политической нестабильности во Франции. Газета Monde писала, что недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, который провел в должности всего 27 дней, ввергла страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. В связи с этим стали также звучать призывы и к отставке президента.
В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда Бюро Нацсобрания одобрило резолюцию об отрешении французского лидера от власти, однако законодательная комиссия её отклонила.
В 2016 году Бюро Нацсобрания не поддержало аналогичную резолюцию об импичменте Франсуа Олланда.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Захарова пошутила по поводу намерения Макрона выступить с заявлением
00:45
 
В миреФранцияЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюФрансуа Олланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала