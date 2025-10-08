Рейтинг@Mail.ru
Глава МВФ рассказал о влиянии американских пошлин на мировую экономику - РИА Новости, 08.10.2025
17:22 08.10.2025
Глава МВФ рассказал о влиянии американских пошлин на мировую экономику
Глава МВФ рассказал о влиянии американских пошлин на мировую экономику - РИА Новости, 08.10.2025
Глава МВФ рассказал о влиянии американских пошлин на мировую экономику
Открытость мировой экономики из-за импортных пошлин США сильно пострадала, хотя скатывания в глобальную торговую войну пока не произошло, заявила в среду... РИА Новости, 08.10.2025
сша
вашингтон (штат)
кристалина георгиева
мвф
введение трампом пошлин на импорт
в мире
сша
вашингтон (штат)
сша, вашингтон (штат), кристалина георгиева, мвф, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Кристалина Георгиева, МВФ, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Глава МВФ рассказал о влиянии американских пошлин на мировую экономику

Заявление главы МВФ Георгиевой о пошлинах США. Главное

© РИА Новости / Антон ДенисовДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Доллары США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Открытость мировой экономики из-за импортных пошлин США сильно пострадала, хотя скатывания в глобальную торговую войну пока не произошло, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Миру пока удалось избежать скатывания к торговой войне по принципу "око за око". Но открытость, тем не менее, сильно пострадала", - сообщила она на выступлении в Вашингтоне.
Глава фонда добавила, что повышение импортных пошлин США еще не заканчивается и ставки тарифов для ряда стран в будущем могут измениться.
