Мишустину показали умный ошейник для коров
14:14 08.10.2025 (обновлено: 15:21 08.10.2025)
Мишустину показали умный ошейник для коров
Мишустину показали умный ошейник для коров
Мишустину показали умный ошейник для коров
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о специальном умном ошейнике для коров в ходе обхода выставки...
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
михаил мишустин
московская область (подмосковье)
РИА Новости
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
РИА Новости
московская область (подмосковье), андрей воробьев, михаил мишустин
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Михаил Мишустин
Мишустину показали умный ошейник для коров

Губернатор Подмосковья рассказал Мишустину об умном ошейнике для коров

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramСпециальный умный ошейник для коров на выставке "Золотая осень"
Специальный умный ошейник для коров на выставке Золотая осень - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Специальный умный ошейник для коров на выставке "Золотая осень"
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о специальном умном ошейнике для коров в ходе обхода выставки "Золотая осень".
По словам Воробьева, это ошейник, который позволяет видеть, сколько корова движется, сколько раз жует, какое у нее состояние.
В свою очередь Мишустин отметил, что Московская область всегда отличается своими слоганами. Премьер-министр назвал слоган Подмосковья "300 тысяч счастливых коров Московской области" мотивационным и пожелал удачи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки Золотая осень – 2025 - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Мишустин рассказал об использовании ИИ в сельском хозяйстве
Вчера, 14:08
 
Московская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМихаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала