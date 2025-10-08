Рейтинг@Mail.ru
ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 08.10.2025 (обновлено: 12:18 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/oplata-2046991231.html
ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони
ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони - РИА Новости, 08.10.2025
ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони
ВТБ совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:34:00+03:00
2025-10-08T12:18:00+03:00
втб (банк)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047025066_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68e45ffd889ff6e15995202f7fda3b21.jpg
https://ria.ru/20251001/samolet-2045689222.html
https://ria.ru/20250921/biometriya-2043307590.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Оплата ладонью: проекты на форуме Finopolis ВТБ и Сбербанк
Вот так выглядит оплата ладонью – свои проекты на форуме Finopolis представили ВТБ совместно с Центром биометрических технологий, а также Сбербанк. На видео сверху – решение от ВТБ и ЦБТ, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации покупателя по рисунку вен ладони. На видео снизу – технология от "Сбера", "попробовать запустить" которую в компании хотят уже в следующем году
2025-10-08T09:34
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047025066_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6c215ae3c908bf0d83cff5986e26af9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб (банк), россия, общество
ВТБ (банк), Россия, Общество
ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони

ВТБ совместно с ЦБТ представил решение, позволяющее проводить оплату по ладони

Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. ВТБ совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации покупателя по рисунку вен ладони, сообщает пресс-служба банка в рамках Finopolis 2025.
"ВТБ совместно с Центром биометрических технологий представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации пользователя по рисунку вен ладони. С помощью инновационного терминала у предпринимателей в будущем появится возможность внедрить новый способ оплаты – клиенту достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру. ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент", - говорится в сообщении.
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Минтрансе России рассказали о внедрении биометрии в авиаперевозках
1 октября, 17:45
Указывается, что распознавание по ладони может стать популярной альтернативой другим набирающим популярность биометрическим методам оплаты. Рисунок ладони является надежным идентификатором пользователя, а также более легок в сканировании – в ряде случаев это проще и быстрее, чем встать напротив камеры терминала, который считывает оплату "по лицу". Такой сканер можно разместить в любом удобном месте и под любым углом, отмечает банк.
Планируется, что в будущем ладонь будет добавлена в список согласованных модальностей, которые можно будет зарегистрировать централизованно вместе с изображением лица или образцом голоса.
"Покупатель сможет самостоятельно выбрать способ аутентификации или идентификации при проведении платежа или проверке возраста. При принятии изменений в ряд нормативных актов исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), а для биоэквайринга будет использоваться существующая инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ. Это обеспечит безопасное использование и применение ладони в биометрических сервисах", - говорится в сообщении.
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В ЦБТ рассказали об интересе к российским технологиям биометрии за рубежом
21 сентября, 10:25
 
ВТБ (банк)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала