https://ria.ru/20251008/oplata-2046991231.html
ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони
ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони - РИА Новости, 08.10.2025
ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони
ВТБ совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:34:00+03:00
2025-10-08T09:34:00+03:00
2025-10-08T12:18:00+03:00
втб (банк)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047025066_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68e45ffd889ff6e15995202f7fda3b21.jpg
https://ria.ru/20251001/samolet-2045689222.html
https://ria.ru/20250921/biometriya-2043307590.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047025066_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6c215ae3c908bf0d83cff5986e26af9e.jpg
Оплата ладонью: проекты на форуме Finopolis ВТБ и Сбербанк
Вот так выглядит оплата ладонью – свои проекты на форуме Finopolis представили ВТБ совместно с Центром биометрических технологий, а также Сбербанк. На видео сверху – решение от ВТБ и ЦБТ, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации покупателя по рисунку вен ладони. На видео снизу – технология от "Сбера", "попробовать запустить" которую в компании хотят уже в следующем году
2025-10-08T09:34
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб (банк), россия, общество
ВТБ (банк), Россия, Общество
ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони
ВТБ совместно с ЦБТ представил решение, позволяющее проводить оплату по ладони
СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. ВТБ совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации покупателя по рисунку вен ладони, сообщает пресс-служба банка в рамках Finopolis 2025.
"ВТБ совместно с Центром биометрических технологий представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации пользователя по рисунку вен ладони. С помощью инновационного терминала у предпринимателей в будущем появится возможность внедрить новый способ оплаты – клиенту достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру. ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент", - говорится в сообщении.
Указывается, что распознавание по ладони может стать популярной альтернативой другим набирающим популярность биометрическим методам оплаты. Рисунок ладони является надежным идентификатором пользователя, а также более легок в сканировании – в ряде случаев это проще и быстрее, чем встать напротив камеры терминала, который считывает оплату "по лицу". Такой сканер можно разместить в любом удобном месте и под любым углом, отмечает банк
.
Планируется, что в будущем ладонь будет добавлена в список согласованных модальностей, которые можно будет зарегистрировать централизованно вместе с изображением лица или образцом голоса.
"Покупатель сможет самостоятельно выбрать способ аутентификации или идентификации при проведении платежа или проверке возраста. При принятии изменений в ряд нормативных актов исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), а для биоэквайринга будет использоваться существующая инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ. Это обеспечит безопасное использование и применение ладони в биометрических сервисах", - говорится в сообщении.