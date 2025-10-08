Российские разведчики приблизились к позициям ВСУ в ДНР

ЛУГАНСК, 8 окт — РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Южная" максимально приблизились к позициям ВСУ, чтобы вести более эффективную разведку и наносить глубокие удары по тылам противника, рассказал РИА Новости командир с позывным "Фанат".

Собеседник отметил, что такая тактика постоянного огневого воздействия в глубоком тылу лишает противника чувства безопасности на собственных позициях, выводит украинских военных из зоны комфорта, заставляя их нервничать и терять бдительность. Кроме того, работа с близкого расстояния снижает эффективность украинских систем радиоэлектронной борьбы, поскольку противник не ожидает такого смелого маневра.