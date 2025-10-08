https://ria.ru/20251008/operatsiya-2046974231.html
Российские разведчики приблизились к позициям ВСУ в ДНР
Российские разведчики приблизились к позициям ВСУ в ДНР - РИА Новости, 08.10.2025
Российские разведчики приблизились к позициям ВСУ в ДНР
Разведчики российской группировки войск "Южная" максимально приблизились к позициям ВСУ, чтобы вести более эффективную разведку и наносить глубокие удары по... РИА Новости, 08.10.2025
ЛУГАНСК, 8 окт — РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Южная" максимально приблизились к позициям ВСУ, чтобы вести более эффективную разведку и наносить глубокие удары по тылам противника, рассказал РИА Новости командир с позывным "Фанат".
"Наш расчет БПЛА находится на ЛБС (Линия боевого соприкосновения. — Прим. Ред.) в среднем до шестисот метров, мы это делаем для того, чтобы выиграть дальность полета, увеличить наше расстояние, увеличить время полетов в тыловых районах противника. То, что находимся так близко, также помогает нам не получать сильное воздействия РЭБ (Средства радиоэлектронной борьбы. — Прим. Ред.), мы пошли на такие действия, противник этого не ждет, и это нам помогает, такое близкое расположение к позициям ВСУ
позволяет подразделениям вести эффективную разведку и наносить удары по глубоким тылам противника", — добавил он.
Собеседник отметил, что такая тактика постоянного огневого воздействия в глубоком тылу лишает противника чувства безопасности на собственных позициях, выводит украинских военных из зоны комфорта, заставляя их нервничать и терять бдительность. Кроме того, работа с близкого расстояния снижает эффективность украинских систем радиоэлектронной борьбы, поскольку противник не ожидает такого смелого маневра.