В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.10.2025
В Белгородской области отменили ракетную опасность
2025-10-08T09:33:00+03:00
белгородская область
В Белгородской области спустя девять минут отменили ракетную опасность
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ракетную опасность объявили на всей территории региона в 9.12 мск, спустя девять минут ее отменили.
"Вся территория Белгородской области
- отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале
главы региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.