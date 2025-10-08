Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил резолюцию ООН по наемничеству в Судане и на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 08.10.2025
Эксперт оценил резолюцию ООН по наемничеству в Судане и на Украине
Проблема наемничества на Украине и в Судане обусловливает важность продолжения открытой дискуссии по этой теме, сообщил РИА Новости эксперт Рабочей группы ООН...
Эксперт оценил резолюцию ООН по наемничеству в Судане и на Украине

Масиас: проблема наемничества на Украине и в Судане требует диалога

© РИА НовостиЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости, Олег Краев. Проблема наемничества на Украине и в Судане обусловливает важность продолжения открытой дискуссии по этой теме, сообщил РИА Новости эксперт Рабочей группы ООН по наемничеству Андрес Масиас, комментируя принятие СПЧ ООН резолюции о борьбе с наемничеством.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья восьмого октября сообщил, что СПЧ ООН принял предложенную Кубой резолюцию о борьбе с наемничеством. Министр отметил, что посредством резолюции возобновляется мандат рабочей группы ООН по наемничеству.
"Безусловно, ситуации в Судане и на Украине подчеркивают важность сохранения открытого диалога по этой теме, и рабочая группа намерена его продолжать", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ходе законодательного процесса по ратификации конвенции.
В начале октября в суданском Дарфуре ликвидировали украинских и колумбийских наемников, о чем РИА Новости сообщили первого октября в шестой пехотной дивизии армии Судана.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Украина нарушает конвенцию против наемничества, заявил колумбийский юрист
6 октября, 07:16
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
