Эксперт оценил резолюцию ООН по наемничеству в Судане и на Украине

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости, Олег Краев. Проблема наемничества на Украине и в Судане обусловливает важность продолжения открытой дискуссии по этой теме, сообщил РИА Новости эксперт Рабочей группы ООН по наемничеству Андрес Масиас, комментируя принятие СПЧ ООН резолюции о борьбе с наемничеством.