МОСКВА, 8 окт – РИА Новости, Олег Краев. Проблема наемничества на Украине и в Судане обусловливает важность продолжения открытой дискуссии по этой теме, сообщил РИА Новости эксперт Рабочей группы ООН по наемничеству Андрес Масиас, комментируя принятие СПЧ ООН резолюции о борьбе с наемничеством.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья восьмого октября сообщил, что СПЧ ООН принял предложенную Кубой резолюцию о борьбе с наемничеством. Министр отметил, что посредством резолюции возобновляется мандат рабочей группы ООН по наемничеству.
В начале октября в суданском Дарфуре ликвидировали украинских и колумбийских наемников, о чем РИА Новости сообщили первого октября в шестой пехотной дивизии армии Судана.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.