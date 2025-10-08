Рейтинг@Mail.ru
Все госучреждения Свердловской области работают в штатном режиме - РИА Новости, 08.10.2025
10:57 08.10.2025
Все госучреждения Свердловской области работают в штатном режиме
Все госучреждения Свердловской области работают в штатном режиме
Все госучреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме, возможно введение ограничений на работу мобильного интернета, сообщили в Департаменте... РИА Новости, 08.10.2025
свердловская область, происшествия, россия
Свердловская область, Происшествия, Россия
Все госучреждения Свердловской области работают в штатном режиме

В Свердловской области могут ввести ограничения на работу мобильного интернета

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Все госучреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме, возможно введение ограничений на работу мобильного интернета, сообщили в Департаменте информационной политики региона.
В пресс-службе уточнили, что ряд предприятий Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА.
"Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. В регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Свердловская область Происшествия Россия
 
 
