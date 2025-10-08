Все госучреждения Свердловской области работают в штатном режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Все госучреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме, возможно введение ограничений на работу мобильного интернета, сообщили в Департаменте информационной политики региона.

"Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. В регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета", - сообщили в пресс-службе ведомства.