Все госучреждения Свердловской области работают в штатном режиме
Все госучреждения Свердловской области работают в штатном режиме - РИА Новости, 08.10.2025
Все госучреждения Свердловской области работают в штатном режиме
Все госучреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме, возможно введение ограничений на работу мобильного интернета, сообщили в Департаменте... РИА Новости, 08.10.2025
Все госучреждения Свердловской области работают в штатном режиме
В Свердловской области могут ввести ограничения на работу мобильного интернета