Дело обвиняемого в подрыве авто офицера начнут рассматривать 29 октября

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 29 октября начнет рассматривать уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 29 октября", - рассказали в суде.
Как сообщала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, фигурант обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении.
Утром 24 июля прошлого года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Расследование дела в отношении организаторов подрыв автомобиля, а также против других участников террористической группы выделено в отдельное производство.