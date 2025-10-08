Дело обвиняемого в подрыве авто офицера начнут рассматривать 29 октября

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 29 октября начнет рассматривать уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, сообщили РИА Новости в инстанции.