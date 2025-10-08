Рейтинг@Mail.ru
Дело обвиняемого в подрыве авто офицера начнут рассматривать 29 октября - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 08.10.2025 (обновлено: 08:32 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/ofitser-2046983710.html
Дело обвиняемого в подрыве авто офицера начнут рассматривать 29 октября
Дело обвиняемого в подрыве авто офицера начнут рассматривать 29 октября - РИА Новости, 08.10.2025
Дело обвиняемого в подрыве авто офицера начнут рассматривать 29 октября
Второй западный окружной военный суд 29 октября начнет рассматривать уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова (внесен в перечень террористов и... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T03:05:00+03:00
2025-10-08T08:32:00+03:00
происшествия
россия
светлана петренко
москва
бодрум
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962078017_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_bfed914dd257559324c5678731268d17.jpg
https://ria.ru/20251007/arest-2046927472.html
https://ria.ru/20251007/chelyabinsk-2046777584.html
россия
москва
бодрум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962078017_0:0:1404:1053_1920x0_80_0_0_ef58e50badb0bd0b77d054564bb01b8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, светлана петренко, москва, бодрум, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Москва, Бодрум, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Дело обвиняемого в подрыве авто офицера начнут рассматривать 29 октября

Дело Серебрякова о подрыве авто офицера в Москве начнут рассматривать 29 октября

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 29 октября начнет рассматривать уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 29 октября", - рассказали в суде.
Арест владельца склада с суррогатом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатом
Вчера, 19:22
Как сообщала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, фигурант обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении.
Утром 24 июля прошлого года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Расследование дела в отношении организаторов подрыв автомобиля, а также против других участников террористической группы выделено в отдельное производство.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Жителя Челябинска осудили за контрабанду радиационного источника
Вчера, 10:26
 
ПроисшествияРоссияСветлана ПетренкоМоскваБодрумСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала