В Брянской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Брянской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 08.10.2025
В Брянской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница села Хинель Брянской области ранена в результате минометного обстрела со стороны Украины, ей оказана помощь в больнице, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2025
В Брянской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Жительница Брянской области получила ранения при обстреле ВСУ села Хинель