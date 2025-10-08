Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 08.10.2025 (обновлено: 16:03 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/obstrel-2047087344.html
В Брянской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Брянской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 08.10.2025
В Брянской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница села Хинель Брянской области ранена в результате минометного обстрела со стороны Украины, ей оказана помощь в больнице, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:02:00+03:00
2025-10-08T16:03:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
https://ria.ru/20251008/belgorod-2047054932.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Жительница Брянской области получила ранения при обстреле ВСУ села Хинель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Мирная жительница села Хинель Брянской области ранена в результате минометного обстрела со стороны Украины, ей оказана помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ произвели минометный обстрел по селу Хинель Севского района. В результате террористической атаки мирная жительница села, к сожалению, получила ранения. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, поврежден жилой дом и хозпостройки. Он добавил, что пострадавшей будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
Севский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла учительница
Вчера, 12:16
 
ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала