При ракетном обстреле Белгородской области пострадал ребенок

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Три человека, включая ребенка, пострадали при ракетном обстреле ВСУ белгородского села Мощеное, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Село Мощеное Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу ВСУ. В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребенок", — написал он.
Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, у мужчины множественные осколочные ранения лица. Четырехлетней девочке предварительно диагностировали баротравму, уточнил Гладков. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ.
После оказания необходимой помощи ребенка на "скорой" перевезут в детскую областную клиническую больницу, а взрослых — во вторую городскую больницу Белгорода.
По словам губернатора, произошло частичное обрушение попавшего под удар дома. Информация о других последствиях уточняется.
Украинские боевики ежедневно обстреливают приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.