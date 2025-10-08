Рейтинг@Mail.ru
При ракетном обстреле Белгородской области пострадал ребенок - РИА Новости, 08.10.2025
00:25 08.10.2025 (обновлено: 07:32 08.10.2025)
При ракетном обстреле Белгородской области пострадал ребенок
При ракетном обстреле Белгородской области пострадал ребенок
Три человека, включая ребенка, пострадали при ракетном обстреле ВСУ белгородского села Мощеное, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T00:25:00+03:00
2025-10-08T07:32:00+03:00
При ракетном обстреле Белгородской области пострадал ребенок

При ракетном обстреле Белгородской области пострадали три человека

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Три человека, включая ребенка, пострадали при ракетном обстреле ВСУ белгородского села Мощеное, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Мощеное Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу ВСУ. В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребенок", — написал он.
Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, у мужчины множественные осколочные ранения лица. Четырехлетней девочке предварительно диагностировали баротравму, уточнил Гладков. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ.
После оказания необходимой помощи ребенка на "скорой" перевезут в детскую областную клиническую больницу, а взрослых — во вторую городскую больницу Белгорода.
По словам губернатора, произошло частичное обрушение попавшего под удар дома. Информация о других последствиях уточняется.
Украинские боевики ежедневно обстреливают приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
