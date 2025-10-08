https://ria.ru/20251008/novgorod-2046987440.html
Жителю Новгорода вынесли приговор по обвинению в госизмене
Жителю Новгорода вынесли приговор по обвинению в госизмене - РИА Новости, 08.10.2025
Жителю Новгорода вынесли приговор по обвинению в госизмене
Суд приговорил новгородца за госизмену к 15 годам лишения свободы, мужчина передавал сведения о расположении войсковой части разведке Украины и намеревался... РИА Новости, 08.10.2025
Жителю Новгорода вынесли приговор по обвинению в госизмене
Жителя Новгорода приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 окт – РИА Новости. Суд приговорил новгородца за госизмену к 15 годам лишения свободы, мужчина передавал сведения о расположении войсковой части разведке Украины и намеревался передать им информацию о продукции новгородского оборонно-промышленного предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Судом установлено, что в мае 2023 года Пурышев посредством переписки в мессенджерах установил контакт с сотрудниками главного управления разведки минобороны Украины. Затем, в июне 2023 года, он, выполняя задания представителя управления разведки Украины
, осуществлял слежку и передавал сведения о расположении войсковой части, а также об обстановке в силовых структурах Великого Новгорода
. Впоследствии мужчина намеревался по заданию куратора передать информацию о выпускаемой продукции оборонно-промышленного предприятия, работником которого он являлся, но заподозрив проведение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, в целях конспирации ее удалил. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки регионального УФСБ России
.
"️Новгородский областной суд... вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя Никиты Пурышева. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)... Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшийся срок наказания - в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд назначил Пурышеву штраф в размере 300 тысяч рублей и дальнейшее ограничения свободы сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.