Жителю Новгорода вынесли приговор по обвинению в госизмене

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 окт – РИА Новости. Суд приговорил новгородца за госизмену к 15 годам лишения свободы, мужчина передавал сведения о расположении войсковой части разведке Украины и намеревался передать им информацию о продукции новгородского оборонно-промышленного предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что в мае 2023 года Пурышев посредством переписки в мессенджерах установил контакт с сотрудниками главного управления разведки минобороны Украины. Затем, в июне 2023 года, он, выполняя задания представителя управления разведки Украины , осуществлял слежку и передавал сведения о расположении войсковой части, а также об обстановке в силовых структурах Великого Новгорода . Впоследствии мужчина намеревался по заданию куратора передать информацию о выпускаемой продукции оборонно-промышленного предприятия, работником которого он являлся, но заподозрив проведение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, в целях конспирации ее удалил. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки регионального УФСБ России

"️Новгородский областной суд... вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя Никиты Пурышева. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)... Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшийся срок наказания - в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.