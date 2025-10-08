Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 08.10.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя ввели временные ограничения
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Нижнего Новгорода ("Стригино"), Ставрополь ("Шпаковское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Представитель Росавиации отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
9 июня, 03:46
 
Специальная военная операция на УкраинеНижний НовгородСтавропольАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
