Новак проведет совещание по ситуации на топливном рынке
Совещание у вице-премьера Александра Новака, посвященное ситуации на топливном рынке, пройдет 9 октября, заявил журналистам первый замглавы Минэнерго РФ Павел... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T13:20:00+03:00
2025-10-08T13:20:00+03:00
2025-10-08T13:20:00+03:00
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
павел сорокин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Павел Сорокин
