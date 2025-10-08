Рейтинг@Mail.ru
Новак проведет совещание по ситуации на топливном рынке - РИА Новости, 08.10.2025
13:20 08.10.2025
Новак проведет совещание по ситуации на топливном рынке
Совещание у вице-премьера Александра Новака, посвященное ситуации на топливном рынке, пройдет 9 октября, заявил журналистам первый замглавы Минэнерго РФ Павел... РИА Новости, 08.10.2025
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Павел Сорокин
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Совещание у вице-премьера Александра Новака, посвященное ситуации на топливном рынке, пройдет 9 октября, заявил журналистам первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
"Будет штаб у Новака завтра, поэтому будем обсуждать потом", - сказал он в ответ на вопрос о ситуации на топливном рынке.
Источник РИА Новости добавил, что совещание будет, в частности, посвящено ситуации с перевозками топлива железнодорожным транспортом и с ценами для сельхозпроизводителей.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
США требуют от Турции прекратить поставки топлива из России, пишет Reuters
