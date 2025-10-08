https://ria.ru/20251008/neftebaza-2046987915.html
В Черниговской области загорелась нефтебаза
В Черниговской области загорелась нефтебаза
Пожар произошел на нефтебазе в Черниговской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. РИА Новости, 08.10.2025
В Черниговской области загорелась нефтебаза
В районе города Прилуки в Черниговской области загорелась нефтебаза