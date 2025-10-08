Рейтинг@Mail.ru
08:34 08.10.2025
Глава челябинского Минтранса признался в растрате
Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев признал вину по делу о растрате, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 08.10.2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев признал вину по делу о растрате, сообщил РИА Новости информированный источник.
"(Нечаев - ред.) признал вину", - сказал собеседник агентства.
Мещанский суд Москвы в феврале по делу о растрате арестовал Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее в деле появились еще две обвиняемые: начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову суд отправил в СИЗО, директору одной из крупнейших подведомственных организаций - ОГКУ "Челябинскавтодор" Наталье Чесноковой избрал запрет определенных действий.
О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.
По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась.
По данным СМИ, всего было похищено два миллиарда 966 миллионов рублей.
Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".
По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".
В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
