Глобальный госдолг скоро превысит объем всей мировой экономики, заявил МВФ

"Позвольте мне теперь перейти к фискальным вопросам, начав с отрезвляющей реальности: согласно прогнозам, глобальный государственный долг к 2029 году превысит сто процентов ВВП", — сказала она на выступлении в Вашингтоне.

Глава фонда подчеркнула, что рост объема заимствований объясняется в первую очередь увеличением госдолга в развитых экономиках и развивающихся странах с рыночной экономикой.

Она добавила, что рост глобальной экономики в среднесрочной перспективе составит около трех процентов в год и останется ниже, чем до пандемии COVID-19. Продолжит повышаться уровень неопределенности в мире.