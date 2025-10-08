https://ria.ru/20251008/mvf-2047100843.html
Глобальный госдолг скоро превысит объем всей мировой экономики, заявил МВФ
08.10.2025
Глобальный госдолг скоро превысит объем всей мировой экономики, заявил МВФ
Глобальный госдолг к 2029 году превзойдет объем всей мировой экономики, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. РИА Новости, 08.10.2025
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Глобальный госдолг к 2029 году превзойдет объем всей мировой экономики, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
«
"Позвольте мне теперь перейти к фискальным вопросам, начав с отрезвляющей реальности: согласно прогнозам, глобальный государственный долг к 2029 году превысит сто процентов ВВП", — сказала она на выступлении в Вашингтоне.
Глава фонда подчеркнула, что рост объема заимствований объясняется в первую очередь увеличением госдолга в развитых экономиках и развивающихся странах с рыночной экономикой.
«
"Рост долга приводит к увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы, а также снижает способность правительств смягчать шоки", — отметила Георгиева
.
Она добавила, что рост глобальной экономики в среднесрочной перспективе составит около трех процентов в год и останется ниже, чем до пандемии COVID-19. Продолжит повышаться уровень неопределенности в мире.
Георгиева также затронула тему импортных пошлин США
. Она отметила, что открытость мирового хозяйства из-за них сильно пострадала. При этом полный эффект от влияния американских пошлин еще не проявился.
По оценкам главы МВФ
, Штаты в результате столкнутся с повышением темпов инфляции, ее последствиями для денежно-кредитной политики и роста экономики. В других странах мира ожидается увеличение потока товаров, предназначавшихся для американского рынка, что может спровоцировать новый раунд повышения тарифов.
В июне президент Владимир Путин отмечал, что госдолг России не растет и остается одним из самых низких в мире.