МВД: карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируют

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Банковские карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируются автоматически, сообщил врио начальник управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Игорь Дудник.

"Если человек попадает в реестр контролируемых лиц, то блокировка счетов происходит автоматически", - сказал Дудник на пресс-конференции по теме о противодействии нелегальной миграции.

В материалах главка также уточнялось, что в текущем году количество нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности превысило 5 тысяч.

В реестре контролируемых лиц, который заработал в феврале 2025 года, содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России . Это те лица, которые находятся в стране более 3 месяцев без патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Иностранный гражданин и лицо без гражданства включаются в реестр и в тех случаях, когда перечисленные разрешительные документы или правовые статусы были аннулированы.

Также основанием для внесения сведений в список контролируемых лиц является вступление в силу обвинительного приговора суда, принятое решение о выдворении, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда и прекращении гражданства, отмечается в ведомстве.