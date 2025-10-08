https://ria.ru/20251008/mvd-2047058367.html
МВД: карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируют
МВД: карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируют - РИА Новости, 08.10.2025
МВД: карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируют
Банковские карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируются автоматически, сообщил врио начальник управления по вопросам миграции столичного... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:05:00+03:00
2025-10-08T14:05:00+03:00
2025-10-08T14:08:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f20d8933fca62aa39c2e56f8e34ad7d.jpg
https://ria.ru/20251008/moskva-2047057358.html
https://ria.ru/20251002/shkola-2045818484.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723148_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_73cdda21ba4cf7bd830b3b28492fa17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
МВД: карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируют
МВД рассказало о блокировке карт мигрантов из реестра контролируемых лиц
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Банковские карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируются автоматически, сообщил врио начальник управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Игорь Дудник.
"Если человек попадает в реестр контролируемых лиц, то блокировка счетов происходит автоматически", - сказал Дудник на пресс-конференции по теме о противодействии нелегальной миграции.
В материалах главка также уточнялось, что в текущем году количество нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности превысило 5 тысяч.
В реестре контролируемых лиц, который заработал в феврале 2025 года, содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России
. Это те лица, которые находятся в стране более 3 месяцев без патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Иностранный гражданин и лицо без гражданства включаются в реестр и в тех случаях, когда перечисленные разрешительные документы или правовые статусы были аннулированы.
Также основанием для внесения сведений в список контролируемых лиц является вступление в силу обвинительного приговора суда, принятое решение о выдворении, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда и прекращении гражданства, отмечается в ведомстве.
Проверить информацию о включении в реестр может бесплатно любой человек через специальную интерактивную форму на сайте МВД России или госуслуг.