МВД: карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируют - РИА Новости, 08.10.2025
14:05 08.10.2025 (обновлено: 14:08 08.10.2025)
МВД: карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируют
МВД: карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируют - РИА Новости, 08.10.2025
МВД: карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируют
общество, россия
Общество, Россия
МВД: карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируют

МВД рассказало о блокировке карт мигрантов из реестра контролируемых лиц

© iStock.com / Drazen ZigicМужчина возле банкомата
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© iStock.com / Drazen Zigic
Мужчина возле банкомата. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Банковские карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируются автоматически, сообщил врио начальник управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Игорь Дудник.
"Если человек попадает в реестр контролируемых лиц, то блокировка счетов происходит автоматически", - сказал Дудник на пресс-конференции по теме о противодействии нелегальной миграции.
В материалах главка также уточнялось, что в текущем году количество нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности превысило 5 тысяч.
В реестре контролируемых лиц, который заработал в феврале 2025 года, содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России. Это те лица, которые находятся в стране более 3 месяцев без патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Иностранный гражданин и лицо без гражданства включаются в реестр и в тех случаях, когда перечисленные разрешительные документы или правовые статусы были аннулированы.
Также основанием для внесения сведений в список контролируемых лиц является вступление в силу обвинительного приговора суда, принятое решение о выдворении, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда и прекращении гражданства, отмечается в ведомстве.
Проверить информацию о включении в реестр может бесплатно любой человек через специальную интерактивную форму на сайте МВД России или госуслуг.
Заголовок открываемого материала