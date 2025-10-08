Рейтинг@Mail.ru
Московский муфтий прокомментировал фетву о работе курьеров
13:36 08.10.2025 (обновлено: 14:06 08.10.2025)
Московский муфтий прокомментировал фетву о работе курьеров
Председатель Совета улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Шамиль Аляутдинов заявил, что вынесенные советом
Московский муфтий прокомментировал фетву о работе курьеров

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Председатель Совета улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Шамиль Аляутдинов заявил, что вынесенные советом богословские заключения не наделены юридической силой, а лишь дают разъяснения верующим мусульманам, комментируя фетву о работе курьеров.
Ранее Совет улемов ДУМ РФ вынес решение о допустимости для мусульман работы в сфере курьерской доставки и логистики. Последователям ислама разрешена перевозка продуктов питания, если это мясо животных, забитых по нормам ислама, овощи, а также непродовольственных товаров - одежды, мебели, посуды, канцелярских принадлежностей, электроники, книг, лекарств и медицинских изделий. В то же время запрещается доставка курьерами алкогольных напитков, азартных игр, идолов, предметов языческого культа, свинины, мяса животных, умерщвленных недозволенным способом.
"Для непрактикующих мусульман богословские заключения являются скорее фоном и никак не влияют на принимаемые ими решения. Однако есть люди, для которых религия и следование ее канонам является важным, можно даже сказать опорным элементом в жизни… В реакции СМИ на фетву Совета улемов "Логистика и курьерская доставка" создался удивительный парадокс, когда сугубо богословские заключения пытаются приравнять к нормативно-правовым актам, наделенным юридической силой", – приводит слова Аляутдинова Telegram-канал религиозной организации.
Он подчеркнул, что Совет улемов ДУМ РФ не является органом государственной власти и не может что-то разрешать или запрещать.
