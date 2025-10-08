Московский муфтий прокомментировал фетву о работе курьеров

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Председатель Совета улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Шамиль Аляутдинов заявил, что вынесенные советом богословские заключения не наделены юридической силой, а лишь дают разъяснения верующим мусульманам, комментируя фетву о работе курьеров.

Он подчеркнул, что Совет улемов ДУМ РФ не является органом государственной власти и не может что-то разрешать или запрещать.