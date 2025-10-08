Экосистема МТС будет развиваться под брендом Erion

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Экосистема МТС" до конца года поменяет свое название на Erion, рассказал в "Экосистема МТС" до конца года поменяет свое название на Erion, рассказал в интервью газете "Коммерсант" президент компании Ровшан Алиев.

"Мы действительно зарегистрировали новые товарные знаки, и до конца года "Экосистема МТС " поменяет свое название на Erion", - приводит его слова газета.

Алиев пояснил, что название представлено сочетанием слов ERA и ION. "Era - как новый период, будущее, а Ion - как движение заряженной частицы. То есть, мы как бы со скоростью заряженной частицы движемся в новое. Это безусловно B2B-бренд, станет ли он B2C, покажет время. Логика заключается в том, что экосистема будет иметь собственный бренд", - пояснил топ-менеджер.

По его словам, каждая из вертикалей будет также иметь свой бренд, за исключением "МТС Банка", который сохранит преемственность МТС. "У медиахолдинга будет свой новый бренд, "Юрент" - вернется к самостоятельному бренду, но в составе Erion, AdTech тоже поменяет бренд. Свое название сохранит IT-вертикаль MWS Web Services. Каждая компания должна быть позиционирована как самостоятельная, а это значит, что она будет строить свой бренд, свое имя и репутацию", - уточнил глава компании.