Экосистема МТС будет развиваться под брендом Erion
"Экосистема МТС" до конца года поменяет свое название на Erion, рассказал в интервью газете "Коммерсант" президент компании Ровшан Алиев. РИА Новости, 08.10.2025
Экосистема МТС до конца года поменяет свое название на Erion
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
"Экосистема МТС" до конца года поменяет свое название на Erion, рассказал в интервью
газете "Коммерсант" президент компании Ровшан Алиев.
"Мы действительно зарегистрировали новые товарные знаки, и до конца года "Экосистема МТС
" поменяет свое название на Erion", - приводит его слова газета.
Алиев пояснил, что название представлено сочетанием слов ERA и ION. "Era - как новый период, будущее, а Ion - как движение заряженной частицы. То есть, мы как бы со скоростью заряженной частицы движемся в новое. Это безусловно B2B-бренд, станет ли он B2C, покажет время. Логика заключается в том, что экосистема будет иметь собственный бренд", - пояснил топ-менеджер.
По его словам, каждая из вертикалей будет также иметь свой бренд, за исключением "МТС Банка", который сохранит преемственность МТС. "У медиахолдинга будет свой новый бренд, "Юрент" - вернется к самостоятельному бренду, но в составе Erion, AdTech тоже поменяет бренд. Свое название сохранит IT-вертикаль MWS Web Services. Каждая компания должна быть позиционирована как самостоятельная, а это значит, что она будет строить свой бренд, свое имя и репутацию", - уточнил глава компании.
"Экосистема МТС" консолидировала пять направлений группы МТС в результате изменения корпоративной структуры в рекламе, кикшеринге, финансах, IT и развлечениях. В свою очередь, в ПАО "МТС" остался крупнейший в отрасли телекоммуникационный бизнес и сеть из около 4 тысяч салонов мобильной связи.