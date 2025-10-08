Рейтинг@Mail.ru
Экосистема МТС будет развиваться под брендом Erion - РИА Новости, 08.10.2025
08:20 08.10.2025
Экосистема МТС будет развиваться под брендом Erion
Экосистема МТС будет развиваться под брендом Erion
2025
Экосистема МТС будет развиваться под брендом Erion

Экосистема МТС до конца года поменяет свое название на Erion

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип МТС
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Новый логотип МТС. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Экосистема МТС" до конца года поменяет свое название на Erion, рассказал в интервью газете "Коммерсант" президент компании Ровшан Алиев.
"Мы действительно зарегистрировали новые товарные знаки, и до конца года "Экосистема МТС" поменяет свое название на Erion", - приводит его слова газета.
Алиев пояснил, что название представлено сочетанием слов ERA и ION. "Era - как новый период, будущее, а Ion - как движение заряженной частицы. То есть, мы как бы со скоростью заряженной частицы движемся в новое. Это безусловно B2B-бренд, станет ли он B2C, покажет время. Логика заключается в том, что экосистема будет иметь собственный бренд", - пояснил топ-менеджер.
По его словам, каждая из вертикалей будет также иметь свой бренд, за исключением "МТС Банка", который сохранит преемственность МТС. "У медиахолдинга будет свой новый бренд, "Юрент" - вернется к самостоятельному бренду, но в составе Erion, AdTech тоже поменяет бренд. Свое название сохранит IT-вертикаль MWS Web Services. Каждая компания должна быть позиционирована как самостоятельная, а это значит, что она будет строить свой бренд, свое имя и репутацию", - уточнил глава компании.
"Экосистема МТС" консолидировала пять направлений группы МТС в результате изменения корпоративной структуры в рекламе, кикшеринге, финансах, IT и развлечениях. В свою очередь, в ПАО "МТС" остался крупнейший в отрасли телекоммуникационный бизнес и сеть из около 4 тысяч салонов мобильной связи.
Цифровая экосистема МТС разработала бесплатный профориентационный тест для школьников - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Онлайн-тест МТС поможет школьникам выбрать специализацию в ИТ
