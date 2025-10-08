https://ria.ru/20251008/moskva-2047165791.html
"Внуково" предупредило о задержке багажа рейса тунисской Nouvelair Tunisie
Тунисская авиакомпания Nouvelair Tunisie не загрузила 111 мест багажа на рейсе Монастир - Москва, который прибыл в среду в 20.15, в связи с чем багаж будет... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:19:00+03:00
в мире
москва
внуково (аэропорт)
"Внуково" предупредило о задержке багажа рейса Монастир — Москва