23:19 08.10.2025
"Внуково" предупредило о задержке багажа рейса тунисской Nouvelair Tunisie
"Внуково" предупредило о задержке багажа рейса тунисской Nouvelair Tunisie
в мире
москва
внуково (аэропорт)
в мире, москва, внуково (аэропорт)
В мире, Москва, Внуково (аэропорт)
"Внуково" предупредило о задержке багажа рейса тунисской Nouvelair Tunisie

Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тунисская авиакомпания Nouvelair Tunisie не загрузила 111 мест багажа на рейсе Монастир - Москва, который прибыл в среду в 20.15, в связи с чем багаж будет задержан, сообщил аэропорт "Внуково".
"Уважаемые пассажиры рейса Nouvelair Tunisie BJ804/08.10.2025 Монастир - Москва! К сожалению, 111 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж. Как будет получена информация о досыле вашего багажа, мы незамедлительно ее опубликуем", - говорится в сообщении.
Аэропорт приносит извинения за причиненные неудобства.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Назван самый популярный самолет в истории
7 октября, 15:22
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
