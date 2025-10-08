В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта

"С учетом данных о личности обвиняемого, который не трудоустроен и не имеет постоянного источника дохода, ранее судим, суд первой инстанции правильно пришел к выводу о том, что имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, иным путем воспрепятствовать производству по делу", - сказано в документе.

Согласно материалам судов, в 2012 году обвиняемый был осужден за убийство. Как сказано в приговоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нашел возле городской бани длинную деревянную доску и залез по ней в квартиру на первом этаже, где жил знакомый, обидевший его сожительницу. Там он зарубил знакомого топором, который всегда носил с собой для самообороны. В приговоре отмечается, что он пришел в полицию с явкой с повинной. Уже отбывая наказание в колонии, он получил второй срок за вымогательство денег у бывшего заключенного.