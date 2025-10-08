Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
21:55 08.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 08.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Суд в Москве арестовал по обвинению в подготовке теракта уроженца Челябинской области, ранее судимого за убийство и вымогательства, сказано в судебных данных, с РИА Новости, 08.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Судимый за убийство мужчина арестован в Москве за подготовку теракта

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Суд в Москве арестовал по обвинению в подготовке теракта уроженца Челябинской области, ранее судимого за убийство и вымогательства, сказано в судебных данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, обвиняемый был задержан в марте, ему вменили пункт 1 статьи 30 и статью 205 (подготовка к теракту), а также статью 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).
"С учетом данных о личности обвиняемого, который не трудоустроен и не имеет постоянного источника дохода, ранее судим, суд первой инстанции правильно пришел к выводу о том, что имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, иным путем воспрепятствовать производству по делу", - сказано в документе.
Также отмечается, что он имеет криминальные связи за пределами РФ, неоднократно нарушал закон, не имеет устойчивых социальных связей.
Согласно материалам дела, следственные действия идут в нескольких регионах РФ, по делу назначены сложные трудоемкие экспертизы. Обвиняемый внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Согласно материалам судов, в 2012 году обвиняемый был осужден за убийство. Как сказано в приговоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нашел возле городской бани длинную деревянную доску и залез по ней в квартиру на первом этаже, где жил знакомый, обидевший его сожительницу. Там он зарубил знакомого топором, который всегда носил с собой для самообороны. В приговоре отмечается, что он пришел в полицию с явкой с повинной. Уже отбывая наказание в колонии, он получил второй срок за вымогательство денег у бывшего заключенного.
