В Москве арестовали подозреваемого в убийстве человека у станции МЦД
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве человека у станции МЦД - РИА Новости, 08.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве человека у станции МЦД
Мужчина, обвиняемый в убийстве человека у станции МЦД "Волоколамская" на северо-западе Москвы, заключен под стражу, сообщило главное следственное управление СК... РИА Новости, 08.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве человека у станции МЦД
Обвиняемого в убийстве мужчины у станции МЦД «Волоколамская» отправили в СИЗО