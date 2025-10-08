Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве человека у станции МЦД - РИА Новости, 08.10.2025
21:42 08.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве человека у станции МЦД
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве человека у станции МЦД
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве человека у станции МЦД
Мужчина, обвиняемый в убийстве человека у станции МЦД "Волоколамская" на северо-западе Москвы, заключен под стражу, сообщило главное следственное управление СК...
2025-10-08T21:42:00+03:00
2025-10-08T21:42:00+03:00
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве человека у станции МЦД

Обвиняемого в убийстве мужчины у станции МЦД «Волоколамская» отправили в СИЗО

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве человека у станции МЦД "Волоколамская" на северо-западе Москвы, заключен под стражу, сообщило главное следственное управление СК России по столице.
Ранее ведомство сообщало, что около станции МЦД "Волоколамская" в Москве обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с ножевым ранением в области шеи, было возбуждено дело об убийстве. Позднее в МВД РФ добавили, что подозреваемый в убийстве сам явился в полицию в Туле.
"По ходатайству следователей столичного СК, обвиняемому в убийстве знакомого у станции МЦД в Москве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного главка СК России.
Кроме того, в ведомстве ранее сообщили, что в ходе допроса подозреваемый сообщил, что между ним и потерпевшим произошёл конфликт из-за неоплаченного долга. По его словам, потерпевший был должен ему 35 тысяч рублей.
Позднее в СК добавили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования.
ПроисшествияРоссияМоскваТулаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
