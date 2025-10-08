В Московском зоопарке умерла тапир-долгожитель Сью

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Московском зоопарке умерла Сью — тапир, дожившая до преклонного возраста в 38 лет, что по человеческим меркам соответствует примерно 100 годам, сообщает В Московском зоопарке умерла Сью — тапир, дожившая до преклонного возраста в 38 лет, что по человеческим меркам соответствует примерно 100 годам, сообщает Telegram-канал столичного зоосада.

"Сью, легендарный долгожитель и любимец гостей Московского зоопарка, ушла из жизни сегодня утром. Нашей старушке было 37 лет, тогда как в природных условиях тапиры редко достигают 24 лет. В зоопарках продолжительность их жизни, как правило, составляет 25-30 лет. В человеческих годах ей было около 100 лет", — сказано в сообщении.

Сью появилась на свет в Детройтском зоопарке в феврале 1988 года. В 2005 году она переехала в Москву. В последние годы жизни здоровье Сью ухудшилось из-за возраста. Особое внимание зоологи уделяли ее суставам, копытам, глазам и зубам. Этим летом, из-за переменчивой погоды, она вышла в уличном вольере только в июле, а в августе вновь вернулась в теплый павильон "Солнечные медведи".