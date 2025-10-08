Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке умерла тапир-долгожитель Сью
21:32 08.10.2025 (обновлено: 00:53 09.10.2025)
В Московском зоопарке умерла тапир-долгожитель Сью
В Московском зоопарке умерла Сью — тапир, дожившая до преклонного возраста в 38 лет, что по человеческим меркам соответствует примерно 100 годам, сообщает... РИА Новости, 09.10.2025
Тапир-долгожитель Сью из Московского зоопарка умерла на 38-м году жизни
Любимица посетителей Московского зоопарка, легендарный тапир-долгожитель Сью скончалась сегодня утром. Нашей старушке Сью было 37 лет. В природе эти животные редко доживают до 24 лет, а в зоопарках продолжительность их жизни примерно 25-30 лет. По аналогии с возрастом человека Сью было около 100 лет.
детройт, московский зоопарк, происшествия, видео
Детройт, Московский зоопарк, Происшествия
В Московском зоопарке умерла тапир-долгожитель Сью
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Московском зоопарке умерла Сью — тапир, дожившая до преклонного возраста в 38 лет, что по человеческим меркам соответствует примерно 100 годам, сообщает Telegram-канал столичного зоосада.
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Московском зоопарке умерла Сью — тапир, дожившая до преклонного возраста в 38 лет, что по человеческим меркам соответствует примерно 100 годам, сообщает Telegram-канал столичного зоосада.
"Сью, легендарный долгожитель и любимец гостей Московского зоопарка, ушла из жизни сегодня утром. Нашей старушке было 37 лет, тогда как в природных условиях тапиры редко достигают 24 лет. В зоопарках продолжительность их жизни, как правило, составляет 25-30 лет. В человеческих годах ей было около 100 лет", — сказано в сообщении.
Сью появилась на свет в Детройтском зоопарке в феврале 1988 года. В 2005 году она переехала в Москву. В последние годы жизни здоровье Сью ухудшилось из-за возраста. Особое внимание зоологи уделяли ее суставам, копытам, глазам и зубам. Этим летом, из-за переменчивой погоды, она вышла в уличном вольере только в июле, а в августе вновь вернулась в теплый павильон "Солнечные медведи".
"Сью была довольно упрямой, но сотрудники зоопарка смогли настроить ее на необходимые ветеринарные осмотры с помощью регулярных тренировок. В награду она получала свои любимые лакомства — кусочки фруктов", — отмечается в сообщении.
 
ДетройтМосковский зоопаркПроисшествия
 
 
