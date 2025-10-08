Врачи в Москве спасли подростка с опухолью весом более трех кг

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина спасли подростка с большой гормонопродуцирующей опухолью весом свыше трех килограммов, сообщили в медицинском учреждении.

Уточняется, что специалисты центра провели в среду успешную операцию 15-летнему пациенту с адренокортикальным раком правого надпочечника. Болезнь была в диссеминированной форме: рак уже распространился на печень, забрюшинные лимфоузлы и лёгкие.

"Хирургическая бригада во главе с директором НМИЦ онкологии имени Блохина Иваном Стилиди спасла 15-летнего пациента с огромной гормонопродуцирующей опухолью весом более трёх килограммов", - говорится в сообщении в Telegram-канале медучреждения.

Полное обследование продолжается, предварительная компьютерная томография не выявила метастазов в головном мозге, впереди ещё МРТ и ПЭТ-КТ для уточнения картины, но мультидисциплинарный консилиум решил провести срочную операцию.

"Пациент поступил в крайне тяжёлом состоянии. У него развился тромбоз нижней полой вены (тромб тянулся от почечных сосудов до правого предсердия), а также синдром Иценко–Кушинга, вызванный гормонопродуцирующей опухолью: в 15 лет вес пациента достиг 80 килограммов, а артериальное давление поднималось до 200/120 при норме для его возраста около 100/70", - пояснили в центре.

Отмечается, что симптомы заболевания были крайне тяжёлыми: постоянные головные боли, головокружение, вынужденное лежачее положение. Любая попытка встать приводила к резкому скачку давления. Опухоль вырабатывала значительное количество гормонов, перегружая и постепенно истощая сердце. Без срочного хирургического вмешательства у мальчика могли развиться опасные для жизни осложнения, включая угрозу летального исхода.