Врачи в Москве спасли подростка с опухолью весом более трех кг - РИА Новости, 08.10.2025
Хорошие новости
 
18:12 08.10.2025
Врачи в Москве спасли подростка с опухолью весом более трех кг
Врачи в Москве спасли подростка с опухолью весом более трех кг

В Москве врачи спасли подростка с огромной опухолью

© iStock.com / JohnAlexandrХирурги в операционной
© iStock.com / JohnAlexandr
Хирурги в операционной. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина спасли подростка с большой гормонопродуцирующей опухолью весом свыше трех килограммов, сообщили в медицинском учреждении.
Уточняется, что специалисты центра провели в среду успешную операцию 15-летнему пациенту с адренокортикальным раком правого надпочечника. Болезнь была в диссеминированной форме: рак уже распространился на печень, забрюшинные лимфоузлы и лёгкие.
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской гематомой мозга
20 августа, 11:45
"Хирургическая бригада во главе с директором НМИЦ онкологии имени Блохина Иваном Стилиди спасла 15-летнего пациента с огромной гормонопродуцирующей опухолью весом более трёх килограммов", - говорится в сообщении в Telegram-канале медучреждения.
Полное обследование продолжается, предварительная компьютерная томография не выявила метастазов в головном мозге, впереди ещё МРТ и ПЭТ-КТ для уточнения картины, но мультидисциплинарный консилиум решил провести срочную операцию.
"Пациент поступил в крайне тяжёлом состоянии. У него развился тромбоз нижней полой вены (тромб тянулся от почечных сосудов до правого предсердия), а также синдром Иценко–Кушинга, вызванный гормонопродуцирующей опухолью: в 15 лет вес пациента достиг 80 килограммов, а артериальное давление поднималось до 200/120 при норме для его возраста около 100/70", - пояснили в центре.
Отмечается, что симптомы заболевания были крайне тяжёлыми: постоянные головные боли, головокружение, вынужденное лежачее положение. Любая попытка встать приводила к резкому скачку давления. Опухоль вырабатывала значительное количество гормонов, перегружая и постепенно истощая сердце. Без срочного хирургического вмешательства у мальчика могли развиться опасные для жизни осложнения, включая угрозу летального исхода.
"Операция была крайне сложной: опухоль располагалась в неудобном месте, тесно прилегала к печени, нижней полой вене, почке и диафрагме… В составе бригады были практически все анестезиологи клиники, обеспечившие контроль жизненно важных функций пациента", - говорится в сообщении.
Операция - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Чебоксарах врачи спасли жизнь пациентки с гигантской опухолью
4 сентября, 14:49
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
