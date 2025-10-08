https://ria.ru/20251008/moskva-2047110515.html
В Москве задержали пьяного мужчину, ворвавшегося в детский сад
В Москве задержали пьяного мужчину, ворвавшегося в детский сад - РИА Новости, 08.10.2025
В Москве задержали пьяного мужчину, ворвавшегося в детский сад
Росгвардейцы задержали пьяного москвича, ворвавшегося в детский сад на юге столицы и искавшего место для сна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:43:00+03:00
2025-10-08T17:43:00+03:00
2025-10-08T17:43:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
https://ria.ru/20251008/peterburg-2047001062.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали пьяного мужчину, ворвавшегося в детский сад
В Москве пьяный мужчина ворвался в детский сад в надежде поспать