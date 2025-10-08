Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали пьяного мужчину, ворвавшегося в детский сад
17:43 08.10.2025
В Москве задержали пьяного мужчину, ворвавшегося в детский сад
В Москве задержали пьяного мужчину, ворвавшегося в детский сад

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Росгвардейцы задержали пьяного москвича, ворвавшегося в детский сад на юге столицы и искавшего место для сна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.
"Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги из охраняемого дошкольного учреждения на улице Шаболовка. Прибыв на место, сотрудники выяснили, что на территорию проник неизвестный мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам охранника, нарушитель вел себя агрессивно и пытался найти место для сна", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался 33-летний житель Москвы. Он был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в стрельбе на детской площадке
