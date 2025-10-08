Рейтинг@Mail.ru
В Москве с начала года выявили более 15 тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 08.10.2025
14:00 08.10.2025
В Москве с начала года выявили более 15 тысяч нелегальных мигрантов
В Москве с начала года выявили более 15 тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 08.10.2025
В Москве с начала года выявили более 15 тысяч нелегальных мигрантов
Свыше 15 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, выдворили за пределы РФ за девять месяцев 2025 года, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 08.10.2025
2025
россия, москва
Россия, Москва
В Москве с начала года выявили более 15 тысяч нелегальных мигрантов

Более 15 тысяч мигрантов-нелегалов выдворили из РФ за девять месяцев 2025 года

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Свыше 15 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, выдворили за пределы РФ за девять месяцев 2025 года, сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Игорь Дудник.
"За 9 месяцев выдворили за пределы РФ более 15 тысяч иностранных граждан (нарушивших миграционное законодательство - ред.)", - сказал он журналистам на пресс-конференции.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
