В Москве с начала года выявили более 15 тысяч нелегальных мигрантов

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Свыше 15 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, выдворили за пределы РФ за девять месяцев 2025 года, сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Игорь Дудник.