Рейтинг@Mail.ru
В Москве бесплатно заменили более 190 тысяч электросчетчиков с начала года - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:24 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/moskva-2046999453.html
В Москве бесплатно заменили более 190 тысяч электросчетчиков с начала года
В Москве бесплатно заменили более 190 тысяч электросчетчиков с начала года - РИА Новости, 08.10.2025
В Москве бесплатно заменили более 190 тысяч электросчетчиков с начала года
Более 190 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T10:24:00+03:00
2025-10-08T10:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосэнергосбыт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959717679_0:300:3107:2048_1920x0_80_0_0_bf4ab07c79b8a2626732ba42e4448a43.jpg
https://realty.ria.ru/20251007/moszhilinspektsija-2046874914.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959717679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50863385905ef59b2d4d1785bc666fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, мосэнергосбыт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосэнергосбыт
В Москве бесплатно заменили более 190 тысяч электросчетчиков с начала года

Более 190 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектросчетчики в подъезде жилого дома Москвы
Электросчетчики в подъезде жилого дома Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Электросчетчики в подъезде жилого дома Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 190 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. В этом году обновим свыше 300 тысяч приборов, из них более 190 тысяч уже установлены. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - рассказал журналистам Бирюков.
Заместитель мэра объяснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет, отметил Бирюков.
"Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии: жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении - система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - добавил глава комплекса городского хозяйства.
Бирюков подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее: соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов. С графиком также можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "График бесплатной замены ПУ (приборов учета)", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании, заключил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Жилинспекция помогла москвичу нормализовать горячее водоснабжение
Вчера, 16:21
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосэнергосбыт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала