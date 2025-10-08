В Москве бесплатно заменили более 190 тысяч электросчетчиков с начала года

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 190 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. В этом году обновим свыше 300 тысяч приборов, из них более 190 тысяч уже установлены. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - рассказал журналистам Бирюков.

Заместитель мэра объяснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет, отметил Бирюков.

"Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии: жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении - система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - добавил глава комплекса городского хозяйства.