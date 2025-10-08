Россияне в рамках "Монетной недели" обменяли в банках монеты

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россияне в рамках акции "Монетная неделя" обменяли в банках монеты на сумму более 29,6 миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основании данных ряда кредитных организаций.

Акция "Монетная неделя" проходила с 22 сентября по 4 октября, в ней участвовали не только банки, но и сетевые магазины. В рамках нее можно было обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет.