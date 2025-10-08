Россияне в рамках "Монетной недели" обменяли в банках монеты

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россияне в рамках акции "Монетная неделя" обменяли в банках монеты на сумму более 29,6 миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основании данных ряда кредитных организаций.
Акция "Монетная неделя" проходила с 22 сентября по 4 октября, в ней участвовали не только банки, но и сетевые магазины. В рамках нее можно было обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет.
"В рамках акции "Монетная неделя" клиенты нашего банка обменяли около 130 тысяч монет на сумму свыше 430 тысяч рублей. Наибольшей популярностью пользовались монеты номиналом 10 копеек, 1 рубль и 10 рублей - именно они чаще всего встречаются в обращении", - сообщила директор кассовых операций банка "Дом.РФ" Наталья Савченко.
Также она отметила высокий интерес россиян к тематическим выпускам и коллекционным сериям, почти все участники - 98% клиентов - предпочли размен монет на банкноты и памятные монеты из недрагоценных металлов.
"Кассовые подразделения банка приняли более чем от 2000 человек около 2 300 000 кружков монеты, на сумму около 9 300 000 рублей. Чаще всего обменивают 1, 2, 5 и 10 рублей", - сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Там также отметили, что в приоритете у клиентов всегда получение в обмен на обычную монету тематических монет, например, "Города воинской славы", "Человек труда", "Союзмультфильм" и других, которые Банк России выдает кредитным организациям дополнительно в рамках акции "Монетная неделя".
В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что в офисах банка было принято 29 314 штук монет на сумму 66 882 рубля. По данным организации, чаще вносили монеты номиналом 10 копеек, 1 рубль и 10 рублей.
"Подразделениями Россельхозбанка принято 4 657 816 кружков монет на общую сумму 19 567 965 рублей, что по весу составляет примерно 19,8 тонн. Чаще всего клиенты сдавали монету номиналом 10 рублей - принято 1 426 547 кружков на сумму 14 265 470 рублей", - сообщили в пресс-службе Россельхозбанке.
В пресс-службе "Абсолют банка" сказали, что было обменяно 52 749 монет на сумму почти 240 тысяч рублей. Чаще всего, по их словам, обменивали 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек.