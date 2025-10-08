Рейтинг@Mail.ru
Россияне в рамках "Монетной недели" обменяли в банках монеты - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/monety-2046977656.html
Россияне в рамках "Монетной недели" обменяли в банках монеты
Россияне в рамках "Монетной недели" обменяли в банках монеты - РИА Новости, 08.10.2025
Россияне в рамках "Монетной недели" обменяли в банках монеты
Россияне в рамках акции "Монетная неделя" обменяли в банках монеты на сумму более 29,6 миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основании данных ряда кредитных... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T06:49:00+03:00
2025-10-08T06:49:00+03:00
общество
россельхозбанк
"дом.рф"
газпромбанк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591234991_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_49fb0526bff72b5f454e7d3eb0df9c08.jpg
https://ria.ru/20250923/tsb-2043823236.html
https://ria.ru/20250420/moneta-2012350311.html
https://ria.ru/20251006/rossija-2046568715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591234991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac5959f0e93dc7a060e3883bbf2be751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россельхозбанк, "дом.рф", газпромбанк, россия
Общество, Россельхозбанк, "Дом.РФ", Газпромбанк, Россия
Россияне в рамках "Монетной недели" обменяли в банках монеты

Россияне в рамках акции «Монетная неделя» обменяли монеты на 29,6 млн рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россияне в рамках акции "Монетная неделя" обменяли в банках монеты на сумму более 29,6 миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основании данных ряда кредитных организаций.
Акция "Монетная неделя" проходила с 22 сентября по 4 октября, в ней участвовали не только банки, но и сетевые магазины. В рамках нее можно было обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет.
Монеты - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В ЦБ отметили интерес россиян к инвестиционным монетам из золота и серебра
23 сентября, 18:29
"В рамках акции "Монетная неделя" клиенты нашего банка обменяли около 130 тысяч монет на сумму свыше 430 тысяч рублей. Наибольшей популярностью пользовались монеты номиналом 10 копеек, 1 рубль и 10 рублей - именно они чаще всего встречаются в обращении", - сообщила директор кассовых операций банка "Дом.РФ" Наталья Савченко.
Также она отметила высокий интерес россиян к тематическим выпускам и коллекционным сериям, почти все участники - 98% клиентов - предпочли размен монет на банкноты и памятные монеты из недрагоценных металлов.
"Кассовые подразделения банка приняли более чем от 2000 человек около 2 300 000 кружков монеты, на сумму около 9 300 000 рублей. Чаще всего обменивают 1, 2, 5 и 10 рублей", - сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Там также отметили, что в приоритете у клиентов всегда получение в обмен на обычную монету тематических монет, например, "Города воинской славы", "Человек труда", "Союзмультфильм" и других, которые Банк России выдает кредитным организациям дополнительно в рамках акции "Монетная неделя".
Инвестиционная золотая монета Георгий Победоносец номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян
20 апреля, 07:51
В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что в офисах банка было принято 29 314 штук монет на сумму 66 882 рубля. По данным организации, чаще вносили монеты номиналом 10 копеек, 1 рубль и 10 рублей.
"Подразделениями Россельхозбанка принято 4 657 816 кружков монет на общую сумму 19 567 965 рублей, что по весу составляет примерно 19,8 тонн. Чаще всего клиенты сдавали монету номиналом 10 рублей - принято 1 426 547 кружков на сумму 14 265 470 рублей", - сообщили в пресс-службе Россельхозбанке.
В пресс-службе "Абсолют банка" сказали, что было обменяно 52 749 монет на сумму почти 240 тысяч рублей. Чаще всего, по их словам, обменивали 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Иностранец попытался вывезти из России золото на девять миллионов рублей
6 октября, 08:04
 
ОбществоРоссельхозбанк"Дом.РФ"ГазпромбанкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала