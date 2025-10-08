Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг, заявил прокурор

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в сети отелей Marton, заявил прокурор в Останкинском суде Москвы во время рассмотрения иска Генпрокуратуры.
"Момотов решил использовать свой статус и неприкосновенность для прикрывания своих активов. Прикрывать было что... это не только гостиницы, но и противоправная деятельность, а именно оказание интим-услуг, почасовых комнат и саун", - сказал прокурор.
Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Октябрьский суд Краснодара арестовал Марченко 20 сентября, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Сын Марченко Иван также арестован в Краснодаре - по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).