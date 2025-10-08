Рейтинг@Mail.ru
Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг, заявил прокурор - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 08.10.2025 (обновлено: 13:29 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/momotov-2047049149.html
Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг, заявил прокурор
Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг, заявил прокурор - РИА Новости, 08.10.2025
Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг, заявил прокурор
Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в сети отелей Marton, заявил прокурор в Останкинском суде... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T13:28:00+03:00
2025-10-08T13:29:00+03:00
виктор момотов
происшествия
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_5a361658711081ba624cffb6cf88ecb1.jpg
https://ria.ru/20251008/marchenko-2047001575.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_163:0:1424:946_1920x0_80_0_0_5690b9572ed7244c55688b2a2fb8b203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор момотов, происшествия, краснодар, россия
Виктор Момотов, Происшествия, Краснодар, Россия
Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг, заявил прокурор

Гостиничный бизнес и интим-услуги. Что известно о деле судьи Момотова

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РоссииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации России
Виктор Момотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в сети отелей Marton, заявил прокурор в Останкинском суде Москвы во время рассмотрения иска Генпрокуратуры.
"Момотов решил использовать свой статус и неприкосновенность для прикрывания своих активов. Прикрывать было что... это не только гостиницы, но и противоправная деятельность, а именно оказание интим-услуг, почасовых комнат и саун", - сказал прокурор.
Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Октябрьский суд Краснодара арестовал Марченко 20 сентября, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Сын Марченко Иван также арестован в Краснодаре - по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Предполагаемый компаньон судьи Момотова заключил контракт с Минобороны
10:40
 
Виктор МомотовПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала