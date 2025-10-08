Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг, заявил прокурор

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в сети отелей Marton, заявил прокурор в Останкинском суде Москвы во время рассмотрения иска Генпрокуратуры.

"Момотов решил использовать свой статус и неприкосновенность для прикрывания своих активов. Прикрывать было что... это не только гостиницы, но и противоправная деятельность, а именно оказание интим-услуг, почасовых комнат и саун", - сказал прокурор.