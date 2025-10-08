Судья Момотов заявил, что никогда не занимался бизнесом

"В 2007 году я не был судьей, я был профессором. Жили с матерью и бабушкой в поселке под Краснодаром, там я познакомился с (бизнесменом Андреем) Марченко, он жил на соседей улице. Позднее мы переехали в Краснодар, мать сменила свою фамилию, так как развелась. Марченко обратился ко мне с предложением купить недострой, было принято решение купить и достроить объект. Я вложил 2 миллиона рублей, это были мои накопленные средства, так как я получал хорошие деньги. Марченко достроил объект и, будучи отельером, открыл мини-отель. Я получил долю, которую подарил своей матери, которую в свою очередь выкупил Марченко. С 2018 года моя мать не является собственником. Я никогда не занимался предпринимательской деятельностью… К имуществу Марченко я не имею никакого отношения", - сказал Момотов.