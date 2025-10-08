Судья Момотов заявил, что никогда не занимался бизнесом

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов заявил в Останкинском суде Москвы, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью и не имеет отношения к отелям Marton, передает корреспондент РИА Новости из зала.
"В 2007 году я не был судьей, я был профессором. Жили с матерью и бабушкой в поселке под Краснодаром, там я познакомился с (бизнесменом Андреем) Марченко, он жил на соседей улице. Позднее мы переехали в Краснодар, мать сменила свою фамилию, так как развелась. Марченко обратился ко мне с предложением купить недострой, было принято решение купить и достроить объект. Я вложил 2 миллиона рублей, это были мои накопленные средства, так как я получал хорошие деньги. Марченко достроил объект и, будучи отельером, открыл мини-отель. Я получил долю, которую подарил своей матери, которую в свою очередь выкупил Марченко. С 2018 года моя мать не является собственником. Я никогда не занимался предпринимательской деятельностью… К имуществу Марченко я не имею никакого отношения", - сказал Момотов.
В суде прокурор заявил, что Момотов оказывал покровительство для получения незаконным способом участков земли. По его данным, стоимость участков искусственно занижалась, затем выкупалась Марченко и другими лицами, а судебные акты были оформлены по протекции Момотова.
Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.