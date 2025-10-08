Адвокат Гуцул рассказал о судебном процессе над главой Гагаузии

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Рассмотрение апелляции по делу осужденной на семь лет главы Гагаузии Евгении Гуцул идет в спешке, создается ощущение, что Апелляционная палата торопится оставить в силе решение суда первой инстанции, заявил адвокат Гуцул Сергей Морару.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены. Судебный процесс продолжится в четверг.

"Обычно суд завершает заседания строго по графику, но в этом деле работают сверхурочно. Они торопятся сохранить решение, выданное судом первой инстанции. Создается ощущение, что решение уже принято, и оно будет звучать так: "Отклоняются как необоснованные запросы, остается в силе решение суда первой инстанции", - заявил Морару после заседания.

Он выразил возмущение, что судебный процесс идет в режиме нон-стоп, создается ощущение формализма.

"Похоже, цель - не просто лишить должности, а физически уничтожить: хотят увидеть, как у Евгении Гуцул выпадают волосы, зубы, и она умирает в тюрьме. С таким "правосудием" - добро пожаловать в ад", - добавил адвокат.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.