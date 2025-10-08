Правосудие в Молдавии капитулировало, заявил адвокат Гуцул

«

"Правосудие больше не захвачено - оно капитулировало. Сегодня не имеют значения ни доказательства, ни аргументы. Если ты политический оппонент - тебя "казнят" по формальности, чтобы угодить властям. Это уже не суд, а спектакль. И самое страшное - не отбывать наказание за преступление, а быть осуждённым без вины, не понимая, за что вообще сидишь", - заявил Морару после заседания.