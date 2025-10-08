Правосудие в Молдавии капитулировало, заявил адвокат Гуцул

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Правосудие в Молдавии капитулировало, поскольку судьи идут на уступки, чтобы угодить властям и помочь им расправиться с политическими оппонентами, заявил адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены. Судебный процесс продолжится в четверг.
"Правосудие больше не захвачено - оно капитулировало. Сегодня не имеют значения ни доказательства, ни аргументы. Если ты политический оппонент - тебя "казнят" по формальности, чтобы угодить властям. Это уже не суд, а спектакль. И самое страшное - не отбывать наказание за преступление, а быть осуждённым без вины, не понимая, за что вообще сидишь", - заявил Морару после заседания.
По его словам, заседание прошло в условиях крайней спешки, которая связана с давлением на судебную инстанцию, чтобы она быстрее отклонила все ходатайства.
"Они были рассмотрены уже после окончания рабочего дня инстанции, такого не бывает, за исключением случаев, которые можно пересчитать по пальцам, во всех из них затронута политика. Мы пришли в Апелляционную палату, чтобы исправить все нарушения, совершенные в суде, но видим их снова. Я с такими ситуациями не сталкивался", - подчеркнул Морару.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.