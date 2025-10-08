Витнянский раскритиковал судебный процесс над Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул осталась в СИЗО Кишинева, несмотря на ходатайство адвокатов об ее освобождении, поскольку судьи выполняют указания, полученные из администрации президента, заявил РИА Новости один из лидеров входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Возрождение" Юрий Витнянский.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул , осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом.

"Молдавия является захваченным государством, юстиция в Молдавии тоже захвачена, полностью стерты грани между судебной, исполнительной, законодательной властью, то есть система сдержек и противовесов в стране уже не работает. Мы понимаем, что судебная система делает то, что ей надиктовывается из президентской администрации. Сегодня мы стали свидетелями того, как работает захваченная юстиция", - заявил Витнянский.

Он выразил сожаление, что Гуцул останется в СИЗО, но отметил растущее внимание к этой теме на международном уровне. Витнянский отметил, что Гуцул была и остается символом борьбы с режимом. Несмотря на сопротивление властей, есть шанс, что она вернется к семье и к работе.

"Сегодня Евгению Александровну в суде защищали в том числе два адвоката из Франции . С каждым днем все больше экспертов из области юриспруденции, из области политики высказываются по этому делу. Необходимо продолжать бороться, особенно на уровне международных экспертов, чья роль на сегодняшний день очень важна", - подчеркнул политик.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России . Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".