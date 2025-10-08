Рейтинг@Mail.ru
Гуцул в СИЗО, потому что в Молдавии политика важнее закона, заявил Жуков - РИА Новости, 08.10.2025
22:33 08.10.2025
Гуцул в СИЗО, потому что в Молдавии политика важнее закона, заявил Жуков
Гуцул в СИЗО, потому что в Молдавии политика важнее закона, заявил Жуков - РИА Новости, 08.10.2025
Гуцул в СИЗО, потому что в Молдавии политика важнее закона, заявил Жуков
Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул из СИЗО, поскольку это политический процесс, интересы определенных... РИА Новости, 08.10.2025
Гуцул в СИЗО, потому что в Молдавии политика важнее закона, заявил Жуков

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул из СИЗО, поскольку это политический процесс, интересы определенных политиков в Молдавии ставятся выше закона, заявил в комментарии РИА Новости муниципальный советник города Бельцы от оппозиционного блока "Победа" Вячеслав Жуков.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом.
"Судьи без веских аргументов и доводов отказали во всех ходатайствах, в том числе со стороны международных адвокатов, которые приехали заниматься делом Евгении Гуцул. Когда в зал суда заходит политика, из него выходит справедливость, сегодня политические дела рассматриваются в политической плоскости, не приходится говорить о равноудаленности, складывается впечатление, что мы живем в захваченном государстве, где норма закона не соблюдается, а слова некоторых политиков имеют больше влияния, чем буква закона", - заявил Жуков.
По его словам, осталось много вопросов к справедливости суда, который в кратчайшие сроки рассмотрел сразу несколько ходатайств.
"Сегодня мы рассчитывали, что адвокаты, которые потребовали от судей честно выполнять свою работу, добьются каких-то успехов. Все меньше надежды, что дело будет рассмотрено по существу, без политической подоплеки. Это политическое дело", - подчеркнул Жуков.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
