Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото

Гуцул в СИЗО, потому что в Молдавии политика важнее закона, заявил Жуков

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул из СИЗО, поскольку это политический процесс, интересы определенных политиков в Молдавии ставятся выше закона, заявил в комментарии РИА Новости муниципальный советник города Бельцы от оппозиционного блока "Победа" Вячеслав Жуков.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул , осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом.

"Судьи без веских аргументов и доводов отказали во всех ходатайствах, в том числе со стороны международных адвокатов, которые приехали заниматься делом Евгении Гуцул. Когда в зал суда заходит политика, из него выходит справедливость, сегодня политические дела рассматриваются в политической плоскости, не приходится говорить о равноудаленности, складывается впечатление, что мы живем в захваченном государстве, где норма закона не соблюдается, а слова некоторых политиков имеют больше влияния, чем буква закона", - заявил Жуков.

По его словам, осталось много вопросов к справедливости суда, который в кратчайшие сроки рассмотрел сразу несколько ходатайств.

"Сегодня мы рассчитывали, что адвокаты, которые потребовали от судей честно выполнять свою работу, добьются каких-то успехов. Все меньше надежды, что дело будет рассмотрено по существу, без политической подоплеки. Это политическое дело", - подчеркнул Жуков.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.