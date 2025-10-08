Заседание апелляционной палаты по делу Гуцул перенесли

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по вопросу обжалования приговора в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, осужденной на семь лет лишения свободы, продолжится в четверг, заявил судья Виталий Будеч.