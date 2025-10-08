Рейтинг@Mail.ru
Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об освобождении Гуцул
19:13 08.10.2025 (обновлено: 22:49 08.10.2025)
Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об освобождении Гуцул
Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об освобождении Гуцул
Апелляционная палата Кишинева не одобрила запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул из-под стражи, следует из решения суда. РИА Новости, 08.10.2025
Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об освобождении Гуцул

Гуцул не освободят. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева не одобрила запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул из-под стражи, следует из решения суда.
"Апелляционная палата постановила отклонить как необоснованное ходатайство адвокатов об освобождении Гуцул Евгении. Отклонить как необоснованное ходатайство о физическом присутствии обвиняемой на заседании", — говорится в документе.
Заседание палаты по вопросу обжалования приговора перенесли на утро 9 октября.
Как рассказал адвокат Гонсало Бойе, камера изолятора, в которой содержится глава Гагаузии, не соответствует европейским стандартам. Защитник Уильям Жюли, в свою очередь, назвал судебный процесс фарсом и указал на грубые нарушения прав человека.

Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. По этому же делу проходит активистка блока "Победа" Светлана Попан, ее приговорили к шести годам лишения свободы.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
