Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об освобождении Гуцул

"Апелляционная палата постановила отклонить как необоснованное ходатайство адвокатов об освобождении Гуцул Евгении. Отклонить как необоснованное ходатайство о физическом присутствии обвиняемой на заседании", — говорится в документе.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".