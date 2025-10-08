Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об освобождении Гуцул

КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева не одобрила запрос об освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул из-под стражи, следует из решения суда.
«
"Апелляционная палата постановила отклонить как необоснованное ходатайство адвокатов об освобождении Гуцул Евгении. Отклонить как необоснованное ходатайство о физическом присутствии обвиняемой на заседании", — говорится в документе.
Заседание палаты по вопросу обжалования приговора перенесли на утро 9 октября.
Как рассказал адвокат Гонсало Бойе, камера изолятора, в которой содержится глава Гагаузии, не соответствует европейским стандартам. Защитник Уильям Жюли, в свою очередь, назвал судебный процесс фарсом и указал на грубые нарушения прав человека.
Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. По этому же делу проходит активистка блока "Победа" Светлана Попан, ее приговорили к шести годам лишения свободы.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
Гуцул призвала своих сторонников прекратить митинги в Кишиневе
5 октября, 14:03