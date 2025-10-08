Рейтинг@Mail.ru
Защита Гуцул пообещала добиться ее освобождения в судах Молдавии или ЕС
18:28 08.10.2025
Защита Гуцул пообещала добиться ее освобождения в судах Молдавии или ЕС
Защита Гуцул пообещала добиться ее освобождения в судах Молдавии или ЕС
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Защита будет добиваться окончательного освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул из СИЗО в либо судах Молдавии, либо в ЕС, заявил журналистам в среду международный адвокат Гонсало Бойе.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита в свою очередь подала апелляцию в Кишиневскую Апелляционную палату, рассмотрение дела началось 8 октября.
"Шансы (на освобождение Гуцул - ред.) по закону — 100%. Но, кто знает, как поведёт себя суд. Если не будет принято решение в пользу защиты, остаётся вопрос: какие действия последуют дальше и до какой инстанции дойдёт разбирательство. Вопрос окончательно будет решен либо здесь, либо в ЕС", - заявил Бойе.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава ПМР выступил за возобновление переговоров с руководством Молдавии
Вчера, 16:32
 
