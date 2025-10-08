Эксперт назвал новую военную стратегию Молдавии подготовкой к эскалации

ТИРАСПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Принятие новой военной стратегии Молдавии на ближайшие 10 лет представляет собой подготовку к эскалации в регионе, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее в среду правительство Молдавии утвердило названную стратегию до 2035 года. Опубликованный на сайте молдавского правительства документ предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими стандартами. При этом подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета республики. В то же время Россия названа угрозой национальной безопасности на ближайшие 10 лет, при том что Москва неоднократно заявляла, что не собирается никому угрожать.
"Утверждение новой военной стратегии Молдавии – это закрепление курса на постепенный отказ от конституционного нейтралитета страны и подготовка к военной эскалации в регионе, направленной на ликвидацию российского военного присутствия в лице миротворцев, а также на подавление приднестровской государственности", - сказал Шорников.
По его словам, власти еще не успели толком подсчитать количество мандатов в новоизбранном парламенте, но уже сходу приступили к милитаризации страны. "Пока на Днестре сохраняется военное присутствие России, геополитическая судьба Молдавии остается под вопросом, поэтому, как теперь становится ясно, главной задачей нынешнего мандата (президента Молдавии) Майи Санду и ее компании в парламенте является вытеснение России из региона. Это касается не только военной сферы, но и энергетики, экономики, информационной и гуманитарной сферы. В конечном итоге, они намерены запретить все связанное с Россией, включая русский язык и православную веру", - отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что сейчас призывы к нормализации отношений с Россией власти рассматривают как преступление и внутреннюю дестабилизацию, русофобия быстро проникает в СМИ и в систему образования. "Очевидно, что общество в ускоренном порядке готовят к маленькой победоносной войне с Россией, которая, судя по их риторике, должна закончиться захватом Приднестровья", - сказал эксперт. Он уточнил, что молдавскую армию в нынешнем ее состоянии вряд ли можно назвать боеспособной. Общая ее численность сейчас не превышает 6 тысяч человек, а на вооружении состоит почти исключительно старая советская техника. Чтобы привести такую армию в боеспособное состояние, требуются большие средства и немало времени, добавил эксперт. "Опасность состоит в том, что Молдавия связана целой системой договоров в области безопасности с Румынией и с Евросоюзом. Вполне возможно, что новая военная стратегия ускорит процесс превращения Молдавии в полноценный натовский плацдарм", - подчеркнул Шорников.
В настоящее время страны Запада и власти Молдавии проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.