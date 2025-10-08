Эксперт назвал новую военную стратегию Молдавии подготовкой к эскалации

ТИРАСПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Принятие новой военной стратегии Молдавии на ближайшие 10 лет представляет собой подготовку к эскалации в регионе, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

"Утверждение новой военной стратегии Молдавии – это закрепление курса на постепенный отказ от конституционного нейтралитета страны и подготовка к военной эскалации в регионе, направленной на ликвидацию российского военного присутствия в лице миротворцев, а также на подавление приднестровской государственности", - сказал Шорников.