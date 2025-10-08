Влах: все жители Гагаузии молятся в церкви о справедливости для Гуцул

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Все жители Гагаузии ставят свечи в церкви, чтобы судьи апелляционной палаты Кишинева приняли справедливое решение по делу главы автономии Евгении Гуцул, заявил РИА Новости активист Михаил Влах.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита, в свою очередь, подала апелляцию в Кишиневскую Апелляционную палату, рассмотрение дела начнется 8 октября.
"В святой праздник Сергея Радонежского жители Гагаузии ходили в церковь ставили свечи и писали записки, чтобы сегодня начала твориться справедливость - чтобы Евгению Гуцул отпустили под домашний арест или под подписку о невыезде. Нельзя абсолютно невинного человека держать в заточении", - заявил Влах.
По его словам, Гуцул сама ранее просила прекратить митинги в ее поддержку, чтобы не подвергать людей опасности политического преследования. Но число ее сторонников остается также велико, как и раньше.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.