Влах: все жители Гагаузии молятся в церкви о справедливости для Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Все жители Гагаузии ставят свечи в церкви, чтобы судьи апелляционной палаты Кишинева приняли справедливое решение по делу главы автономии Евгении Гуцул, заявил РИА Новости активист Михаил Влах.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита, в свою очередь, подала апелляцию в Кишиневскую Апелляционную палату, рассмотрение дела начнется 8 октября.

"В святой праздник Сергея Радонежского жители Гагаузии ходили в церковь ставили свечи и писали записки, чтобы сегодня начала твориться справедливость - чтобы Евгению Гуцул отпустили под домашний арест или под подписку о невыезде. Нельзя абсолютно невинного человека держать в заточении", - заявил Влах.

По его словам, Гуцул сама ранее просила прекратить митинги в ее поддержку, чтобы не подвергать людей опасности политического преследования. Но число ее сторонников остается также велико, как и раньше.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".