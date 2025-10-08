Рейтинг@Mail.ru
Мама Гуцул настаивает на невиновности дочери - РИА Новости, 08.10.2025
15:26 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/moldaviya-2047076915.html
Мама Гуцул настаивает на невиновности дочери
Мама Гуцул настаивает на невиновности дочери - РИА Новости, 08.10.2025
Мама Гуцул настаивает на невиновности дочери
Мама главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Анна Буюклы настаивает на невиновности своей дочери и просит выпустить ее из СИЗО в Кишиневе, где она находится,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:26:00+03:00
2025-10-08T15:26:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Мама Гуцул настаивает на невиновности дочери

Мама главы Гагаузии Гуцул просит выпустить дочь из СИЗО в Кишиневе

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Мама главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Анна Буюклы настаивает на невиновности своей дочери и просит выпустить ее из СИЗО в Кишиневе, где она находится, пока адвокаты оспаривают вынесенный ей приговор в виде семи лет лишения свободы.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита подала апелляцию в Кишиневскую Апелляционную палату, рассмотрение дела начнется 8 октября.
"Все знают, что она не виновата. Пусть отпускают ее. Есть те, кто опасны для общества, их не осуждают, их отпускают, они под амнистию попадают. А Евгения там (в СИЗО - ред.) сидит", - заявила Буюклы журналистам перед заседанием Апелляционной палаты.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Игорь Додон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Додон обвинил власти Молдавии в игнорировании проблем
