Мама Гуцул настаивает на невиновности дочери

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Мама главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Анна Буюклы настаивает на невиновности своей дочери и просит выпустить ее из СИЗО в Кишиневе, где она находится, пока адвокаты оспаривают вынесенный ей приговор в виде семи лет лишения свободы.

"Все знают, что она не виновата. Пусть отпускают ее. Есть те, кто опасны для общества, их не осуждают, их отпускают, они под амнистию попадают. А Евгения там (в СИЗО - ред.) сидит", - заявила Буюклы журналистам перед заседанием Апелляционной палаты.