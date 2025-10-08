В правительстве Молдавии ждут перестановки, заявил вице-премьер

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Часть министров в правительстве Молдавии сохранят места в его новом составе, однако в кабмине республики будут и новые лица, заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Владимир Боля.

"Будут и новые люди, которых не было в этом правительстве. Но останутся и министры из действующего правительства, исходя из их результатов, внедренных проектов, результатов по стране", - заявил Боля в эфире телеканала Rlive, отвечая на вопрос, сохранится ли правительство в прежнем составе.