14:27 08.10.2025
В правительстве Молдавии ждут перестановки, заявил вице-премьер
В правительстве Молдавии ждут перестановки, заявил вице-премьер
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду
В правительстве Молдавии ждут перестановки, заявил вице-премьер

Вице-премьер Молдавии Боля ждет новые лица в правительстве республики

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкВладимир Боля
Владимир Боля - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Владимир Боля. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Часть министров в правительстве Молдавии сохранят места в его новом составе, однако в кабмине республики будут и новые лица, заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Владимир Боля.
"Будут и новые люди, которых не было в этом правительстве. Но останутся и министры из действующего правительства, исходя из их результатов, внедренных проектов, результатов по стране", - заявил Боля в эфире телеканала Rlive, отвечая на вопрос, сохранится ли правительство в прежнем составе.
Игорь Додон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Додон обвинил власти Молдавии в игнорировании проблем
Вчера, 13:58
Вице-премьер добавил, что новое правительство должно заняться развитием экономики и "сделать в Молдавии Европейский союз". Сам Боля рассчитывает остаться на посту министра инфраструктуры, хотя он и прошел в парламент как депутат по спискам правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной ПДС и преимущественно ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим президента Молдавии Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков прокомментировал позицию Санду по присутствию военных России в ПМР
2 октября, 11:55
 
